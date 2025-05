Kiedy będzie ciepło? Fatalne prognozy. Załamanie pogody uderzyło w Polskę

Załamanie pogody z ochłodzeniem w Polsce. Przymrozki w nocy

O spadkach temperatur informowaliśmy m.in. w prognozie na poniedziałek (5 maja). Również w nocy z poniedziałku na wtorek odnotujemy przygruntowe przymrozki do około -3°C, -5 stopni Celsjusza. Mróz pojawi się na Podlasiu, na północy, zachodzie i miejscami w centrum. W ciągu dnia pojawią się dwucyfrowe wartości na plusie, ale o temperaturach na poziomie 20 stopni możemy zapomnieć. Do kraju dotarło silne ochłodzenie i wygląda na to, że pierwszy pełny majowy tydzień nie przyniesie przełomu. Mapy dostępne w serwisie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) mówią bardzo wiele.

i Autor: IMGW Anomalia średniej temperatury powietrza względem lat 1991-2020 w Polsce

Kiedy będzie ciepło? Eksperci od pogody nie mają dobrych wieści

Z najnowszej prognozy IMGW wynika, że po słonecznych i ciepłych, ale burzowych pierwszych dniach maja, kolejny tydzień będzie znacznie chłodniejszy i bardziej pochmurny. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą nad morzem około 8-10°C natomiast w centrum i na południu około 12-15 stopni Celsjusza. Ponownie nocami w wielu rejonach kraju pojawią się przymrozki i temperatura miejscami spadnie do -2°C, a nawet -4°C. - Taka zmiana pogody spowodowana będzie napływającym z północy Europy arktycznym powietrzem - wyjaśniają synoptycy z Instytutu.

Kiedy zatem zrobi się ciepło? Odpowiedź na to pytanie nie dostarcza zbyt wielu powodów do optymizmu. Wszystko wskazuje na to, że poczekamy przynajmniej do połowy maja.

Chłodny okres synoptyczny utrzyma się najprawdopodobniej przez całą pierwszą połowę maja, gdy to temperatura będzie wyraźnie poniżej normy wieloletniej. Druga część miesiąca przyniesie częstsze dni ciepłe, gorące, a być może zdarzy się także pierwszy w tym roku na stacjach IMGW dzień upalny - przekazuje Arkadiusz Wójtowicz, współautor serwisu fanipogody.pl.

Na razie Polacy powinni przygotować parasole. W prognozach na pierwszą dekadę maja, niemal codziennie występują opady deszczu. Pogodniej ma być jedynie w czwartek (8 maja) - deszcz jedynie na krańcach południowych. W górach pojawią się deszcz ze śniegiem i śnieg. Zima w maju? Lokalnie taki scenariusz jest bardzo prawdopodobny.