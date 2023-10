Klub z Torunia otworzył salę dla wszystkich dzieci. Jest moc!

Jak się nie weźmie dziecka za rękę i nie zaprowadzi na salę gimnastyczną, to ono będzie siedzieć i siedzieć przed tym komputerem. By tak się nie stało, trzeba jeszcze mieć gdzie to dziecko zaprowadzić. W Toruniu, w każdy piątek popołudniu, każde dziecko może pograć w tenisa stołowego. Adres to ulica Świętej Katarzyny 9. Trenerzy tenisa stołowego czekają na wszystkich chętnych od godziny 16.30 To sport dla każdego. Pod wcześniej wspominanym adresem. od 1 września, od rana do wieczora grają dzieci z klubu KS Nowa Era.

KS Nowa Era Toruń rozwija się od 2021 roku

Klub KS Nowa Era Toruń został założony ponad dwa lata temu przez rodziców po to, aby ich pociechy nie spędzały każdej wolnej chwili przed ekranem komputera. Siłą klubu jest rodzinna atmosfera. Dzieci nie tylko razem trenują, ale też spędzają z sobą czas na ogniskach i obozach. Młodzi tenisiści stołowi z KS Nowa Era zdobywają medale nie tylko na Mistrzostwach Polski, ale również za granicą. Uczeń SP nr 24 Julian Korzus z klubu KS Nowa Era Toruń odniósł wielki sportowy sukces. Jest pierwszym torunianinem, który stanął na podium w cyklu WTT Youth Contender w tenisie stołowym. Chłopiec dokonał tego w Heinsinborgu w Szwecji. Zdobył srebrny medal. Tego nie dokonał przed nim żaden młody tenisista stołowy z Torunia. - Mamy misję. Chcemy jak najwięcej dzieci prowadziło zdrowy tryb życia. Dlatego są te turnieje - mówi Katya Sivakowa, prezes klubu KS Nowa Era. Turnieje, o których mówi pani prezes to zadanie publiczne finansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Mikro Granty. Operatorem zadania jest fundacja Orły Sportu.