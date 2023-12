Kompletnie pijany "zygzakował" pod Toruniem. Takiej reakcji się nie spodziewał

Horror we Włocławku

Koledzy i koleżanki tego policjanta ściskali mu dłoń i gratulowali postawy. O co chodzi? W miniony czwartek (7 grudnia 2023) wieczorem funkcjonariusz z Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy, służący w toruńskiej kompanii wracał po służbie do domu. Na trasie, w okolicy miejscowości Silno (gmina Obrowo, powiat toruński) zauważył volkswagena, którego kierowca swoim zachowaniem stwarzał zagrożenie, wykonując niebezpieczne manewry na drodze i jechał „zygzakiem”. Delikwent nie miał pojęcia, że trafi na czujnego stróża prawa.

- Funkcjonariusz, podejrzewając, że kierujący osobówką może być pijany, postanowił uniemożliwić mu dalszą jazdę. W sposób bezpieczny dla siebie i innych uczestników ruchu drogowego zatrzymał volkswagena. Podszedł do kierowcy i poczuł od niego silny zapach alkoholu. O wszystkim poinformował telefonicznie dyspozytora numeru alarmowego 112, który na miejsce wysłał patrol - informuje asp. Dominika Bocian z toruńskiej komendy.

Mundurowi z Komisariatu Policji w Dobrzejewicach sprawdzili trzeźwość 37-latka. Okazało się, że zgodnie z podejrzeniem funkcjonariusza, zatrzymany przez niego kierowca był pijany. Dalsze badania wykazały, że miał około półtora promila alkoholu organizmie. Funkcjonariusze zatrzymali mu prawo jazdy i przygotowali dokumentację dla sądu.

- Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości mężczyźnie grozi kara nawet dwóch lat pozbawienia wolności. Policjanci przypominają i apelują, by pod żadnym pozorem nie wsiadać za kierownicę, będąc pod działaniem alkoholu. To bardzo krótka do tragedii - podsumowuje asp. Bocian.

