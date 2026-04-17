Nowa wersja "Torunia za pół ceny". Wiemy, w jakiej formie powróci akcja

Konrad Marzec
Maria Nowak
2026-04-17 14:26

Słynna akcja "Toruń za pół ceny" powraca, ale w zupełnie nowej odsłonie! Tym razem pod szyldem "I Love Toruń & Metropolia - odkryjmy siebie na nowo 2026" zainauguruje tegoroczny sezon turystyczny w dniach 17-19 kwietnia. Mieszkańcy i turyści ponownie mogą spodziewać się zniżek sięgających nawet 50 procent. Sprawdziliśmy, kto bierze udział w inicjatywie i gdzie będzie można zjeść taniej.

Autor: Piotr Lampkowski / Super Express Toruń

Nowa odsłona "Torunia za pół ceny": I love Toruń & Metropolia

Toruń oficjalnie rozpoczyna nowy sezon turystyczny, jednak w tym roku dołącza do niego cała Metropolia Toruńska. Dobrze znana i lubiana przez mieszkańców miasta inicjatywa "Toruń za pół ceny" doczekała się swojej ewolucji.

"Idea współpracy w ramach turystyki z Metropolią była taka, żeby rozszerzyć ofertę miasta Torunia na nieodległe miejscowości, czy miasta"

- wyjaśnia w rozmowie z Radiem Eska Ewa Banaszczuk-Kisiel, pełniąca funkcję Dyrektora Biura Rozwoju Turystyki.

Po raz pierwszy robimy wspólne otwarcie sezonu turystycznego - oficjalne, symboliczne otwarcie sezonu turystycznego, bo sezon trwa cały rok. W weekend 17-19 kwietnia zapraszamy do odwiedzania atrakcji turystycznych Torunia, ale też miejscowości właśnie z Metropolii. Na liście mamy Golub-Dobrzyń, Chełmno, Ciechocinek, Złąwieś Wielką, czy Nieszawę. Zachęcamy do zapoznania się z tym, co mamy u siebie"

- przekazuje Banaszczuk-Kisiel.

Na czym polega akcja I love Toruń & Metropolia?

Rozszerzona wersja popularnej promocji stawia nie tylko na zniżki, ale również na wspólne spędzanie czasu. Program tegorocznego wydarzenia obejmuje między innymi darmowe spacery tematyczne z wykwalifikowanymi przewodnikami. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w animacjach i pokazach przybliżających lokalne legendy i historię, a także skorzystać z licznych atrakcji w przestrzeni miejskiej, które mają tchnąć życie w centrum Metropolii.

Osoby polujące na okazje nie będą zawiedzione. Z informacji zamieszczonych na stronie ilovetorun.pl wynika, że przez cały weekend partnerzy akcji, tacy jak obiekty turystyczne, instytucje kultury, firmy usługowe oraz punkty rekreacyjne, zaoferują rabaty rzędu 50%. W sektorze gastronomii i noclegów przewidziano specjalne oferty oraz zniżki na menu, zaczynające się od 20%.

Gdzie obowiązują obniżki w Toruniu i okolicach?

Do udziału w inicjatywie zgłosiło się wiele instytucji kultury, restauracji, obiektów sportowych oraz miejsc idealnych do zwiedzania. Na liście zaangażowanych w akcję znalazły się tak rozpoznawalne punkty jak CKK Jordanki, toruńskie CSW, Muzeum Okręgowe w Toruniu, a także Uzdrowisko w Ciechocinku oraz solecki JuraPark. Kompletny wykaz partnerów i oferowanych przez nich promocji można znaleźć na oficjalnej stronie wydarzenia.

