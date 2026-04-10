128 wycieczek po województwie kujawsko-pomorskim. Wszystko za darmo!

Konrad Marzec
Marta Łazarska
2026-04-10 9:25

Ponad 100 atrakcji w jeden weekend. 10 kwietnia ruszają zapisy do Eskapady - to okazja, by poznać województwo kujawsko-pomorskie z przewodnikiem. - Wszystko to bezpłatnie, w dobrym towarzystwie i z gwarancją nowych wrażeń - zapewniają organizatorzy. Jak się zapisać? Kto może liczyć na darmowe wejście? Wyjaśniamy poniżej.

Autor: Maria Nowak / Radio ESKA Toruń Radioteleskop UMK w Toruniu w Piwnicach

10 kwietnia o godzinie 9:00 ruszyły zapisy na Eskapadę. Jak podkreśla marszałek województwa kujawsko-pomorskiego - to największe wydarzenie krajoznawcze w regionie na które wielu czeka przez cały rok. - Spacery tematyczne, warsztaty, gry terenowe, rajdy piesze, rowerowe - przed nami blisko 130 wydarzeń. Przez dwa dni będzie z czego wybierać - zapewnia Beata Krzemińska, rzeczniczka prasowa Urzędu Marszałkowskiego.

Organizatorzy chcą, aby uczestnicy poznali nieodkryte do tej pory rejony województwa kujawsko-pomorskiego. Na stronie eskapada-z-przewodnikiem.pl możemy przeczytać, że region ma do zaoferowania nie tylko toruńską starówkę i bydgoskie atrakcje. Wśród tegorocznych nowości Eskapady mamy m.in. spacery z leśnikami po malowniczych lasach i parkach krajobrazowych, rajd pieszy szlakiem Camino Polaco na trasie Cierpice - Gniewkowo, gry terenowe dla rodzin w inowrocławskim Parku Solankowym oraz na terenie zabytkowego parku i pałacu Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni, a także rajd rowerowy po Pałukach i wycieczka autokarowa po Kociewiu.

- To moment, w którym Kujawsko-Pomorskie otwiera się jeszcze szerzej, zapraszając do odkrywania zarówno znanych atrakcji, jak i miejsc, które na co dzień pozostają niedostępne - zachęca marszałek Piotr Całbecki.

Eskapada to:

  • 2 dni wycieczek, rajdów, gier terenowych, wystaw
  • 128 wycieczek
  • 126 organizatorów
  • 58 miejscowości

Eskapada 2026: Harmonogram, program wydarzeń i zapisy

Eskapada rusza 18 kwietnia w godzinach porannych. Harmonogram godzinowy został udostępniony przez biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego. Cały program znajduje się na wspominanej wyżej stronie eskpada-z-przewodnikiem.pl. Tam też można się zapisywać na konkretne wydarzenia. Wszystkie są darmowe, ale obowiązują limity uczestników! Zapisy odbywają się w formule kto pierwszy, ten lepszy. Zainteresowanie jest ogromne, więc warto się pospieszyć. 

KUJAWSKO POMORSKIE