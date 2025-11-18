Koszmar na toruńskim osiedlu Mokre. Nie żyje młody mężczyzna

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2025-11-18 16:01

Do potwornej tragedii doszło w minioną sobotę (15 listopada 2025 r.) na osiedlu Mokre w Toruniu. Nie żyje 39-letni mężczyzna. Policjanci wstępnie wykluczyli udział osób trzecich. Postępowanie w tej sprawie toczy się pod nadzorem prokuratora.

Autor: Monika Półbratek Zdjęcie ilustracyjne
  • O tragedii jako pierwszy napisał portal "Oto Toruń". 39-letni mieszkaniec osiedla Mokre nie żyje. Wszystko wskazuje na to, że wyskoczył z okna wieżowca.
  • Znamy pierwsze ustalenia w tej sprawie. Przekazujemy też ważny apel, związany z depresją.
  • Artykuł prezentujemy na se.pl.

Toruń: 39-latek zmarł na osiedlu Mokre

Dziennikarz "Oto Toruń" podał, że dramat rozegrał się przy ul. Sczanieckiego. Młody mężczyzna najprawdopodobniej wyskoczył z okna wieżowca. - Wstępne czynności policyjne wykluczyły udział osób trzecich w tym zdarzeniu. Policjanci z komisariatu na śródmieściu pod nadzorem prokuratury prowadzą postępowanie przygotowawcze - potwierdził st. sierż. Sebastian Pypczyński z biura prasowego KMP w Toruniu. 

Nasza redakcja apeluje do wszystkich czytelników - zwracajmy uwagę na wszelkie sygnały sugerujące, że ktoś z rodziny lub znajomy może zmagać się z depresją. To paskudna choroba, która doprowadziła już do niejednej tragedii. Niezbędne są rozmowy i próba reakcji. Rodzinie i bliskim 39-latka składamy wyrazy współczucia.

Gdzie szukać pomocy? Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów.

Walka z depresją: Gdzie możesz szukać pomocy?

  • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111
  • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123
  • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212
  • Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108
  • Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123
  • pokonackryzys.pl

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań.

Toruńska policjantka bohaterką! Uratowała życie mężczyźnie
