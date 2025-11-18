Koszmar na toruńskim osiedlu Mokre. Nie żyje młody mężczyzna

O tragedii jako pierwszy napisał portal "Oto Toruń". 39-letni mieszkaniec osiedla Mokre nie żyje. Wszystko wskazuje na to, że wyskoczył z okna wieżowca.

Znamy pierwsze ustalenia w tej sprawie. Przekazujemy też ważny apel, związany z depresją.

Artykuł prezentujemy na se.pl.

Toruń: 39-latek zmarł na osiedlu Mokre

Dziennikarz "Oto Toruń" podał, że dramat rozegrał się przy ul. Sczanieckiego. Młody mężczyzna najprawdopodobniej wyskoczył z okna wieżowca. - Wstępne czynności policyjne wykluczyły udział osób trzecich w tym zdarzeniu. Policjanci z komisariatu na śródmieściu pod nadzorem prokuratury prowadzą postępowanie przygotowawcze - potwierdził st. sierż. Sebastian Pypczyński z biura prasowego KMP w Toruniu.

Nasza redakcja apeluje do wszystkich czytelników - zwracajmy uwagę na wszelkie sygnały sugerujące, że ktoś z rodziny lub znajomy może zmagać się z depresją. To paskudna choroba, która doprowadziła już do niejednej tragedii. Niezbędne są rozmowy i próba reakcji. Rodzinie i bliskim 39-latka składamy wyrazy współczucia.

Gdzie szukać pomocy? Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów.

Walka z depresją: Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

