KS Apator Toruń odpalił transferowe petardy! Dwa poważne wzmocnienia

Władze KS Apatora Toruń sukcesywnie wzmacniają drużynę i liczą, że sezon 2025 przyniesie kibicom "Aniołów" fantastyczne momenty. Tegoroczna kampania to wzloty i upadki ekipy Piotra Barona. Kierownictwo klubu zdecydowało o zakończeniu współpracy z Pawłem Przedpełskim, który przenosi się do Rzeszowa. Wychowanek nie spełniał ostatnimi czasy oczekiwań i spróbuje się odbudować na zapleczu PGE Ekstraligi. Kibice z grodu Kopernika do końca wspierali wychowanka. Podczas meczu o trzecie miejsce z ebut.pl Stalą Gorzów podziwialiśmy oprawę na cześć Przedpełskiego i bardzo ładne pożegnanie 29-latka. Tego samego dnia fani poznali nowych zawodników KS Apatora.

Żużel. Mikkel Michelsen i Jan Kvech w KS Apatorze Toruń

W Toruniu panowało przekonanie, że konieczne jest wzmocnienie pozycji u24 i zmiana wśród seniorów. Przemysławowi Termińskiemu i Adamowi Krużyńskiemu udało się "polowanie" na rynku transferowym. Do Torunia trafili Duńczyk Mikkel Michelsen i Czech Jan Kvech. Obaj ścigali się w SGP w sezonie 2024, a temu pierwszemu udało się nawet wygrać rundę w niemieckim Landshut.

Oficjalne potwierdzenie ciekawych transferów KS Apatora dostaliśmy po wyścigu nr 13 niedzielnego meczu. Kibice najpierw cieszyli się z brązowego medalu, a później z entuzjazmem przyjęli informacje o ruchach kadrowych.