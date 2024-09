Zrobili to! KS Apator Toruń wygrał na wyjeździe i jest blisko medalu

34-latek popełnił popularny błąd i doszło do wypadku. Groza w centrum Torunia

ebut.pl Stal Gorzów i KS Apator Toruń nie chciały rywalizować o brązowy medal, ale w półfinałach musiały uznać wyższość odpowiednio Betard Sparty Wrocław i Orlen Oil Motoru Lublin. W drużynie z województwa lubuskiego wrzało. Po spotkaniu na Stadionie Olimpijskim z posadą szkoleniowca pożegnał się Stanisław Chomski, a w dodatku pojawiły się pogłoski o możliwym transferze Andrzeja Lebiediewa. "Anioły" przyjechały na Stadion im. Edwarda Jancarza bez Wiktora Lamparta, ale Piotr Baron wierzył, że trzecia w tym roku wyprawa do Gorzowa przyniesie przełom. Relację z meczu znajdziecie pod galerią ze zdjęciami z pierwszego meczu obu ekip.

Żużel. Stal - Apator: Relacja z meczu o brąz PGE Ekstraligi

Już pierwsza seria pokazała, że gospodarzom bardzo trudno będzie wypracować konkretną przewagę. Nie udało się wygrać wyścigu juniorskiego, ponieważ na tor upadł Jakub Stojanowski i został wykluczony z powtórki. W niej Krzysztof Lewandowski niespodziewanie pokonał Oskara Palucha, a Antoni Kawczyński zaliczył upadek. Ta sekwencja zdarzeń przyniosła wynik 3:2 na korzyść KS Apatora.

Zazwyczaj było tak, że torunianie w meczach wyjazdowych polegali na liderach, a druga linia nie istniała. Tym razem cenne punkty woził Paweł Przedpełski, który wyglądał o wiele lepiej niż na inaugurację i w ćwierćfinale PGE Ekstraligi. Dobrze wyglądał również Lewandowski, który poniósł porażkę dopiero w czwartej serii. Po stronie Stali błyszczał Martin Vaculik, ale spore problemy mieli Anders Thomsen i Szymon Woźniak. Ten ostatni zaliczył upadek w drugiej serii, a później sztab Stali zdecydował się wstawić za niego Oskara Palucha.

Do samego końca wynik kręcił się koło remisu, ale wyścigi nominowane ułożyły się korzystnie dla gości, którzy dwukrotnie wygrali 4:2. Emil Sajfutdinow pozbawił kompletu Martina Vaculika i torunianie wygrali 46:43. To dla nich pierwsze wyjazdowe zwycięstwo w tym sezonie. - To były fajne zawody. Najważniejsze, że wszyscy są cali, bo mieliśmy upadki - powiedział Sajfutdinow, przepytywany przez dziennikarzy Eleven Sports.

Torunianie są bliżej medalu, ale muszą pamiętać, że Stal potrafiła dwukrotnie w tym sezonie zdobyć Motoarenę. Rewanż zaplanowano na sobotę, 5 października. Relację i zdjęcia znajdziecie w naszym serwisie.

ebut.pl Stal Gorzów - KS Apator Toruń 43:46

ebut.pl Stal Gorzów - 43

9. Szymon Woźniak - 3 (1,w,-,2,-)

10. Jakub Miśkowiak - 8 (0,3,2,3,0)

11. Martin Vaculik - 14 (3,3,3,3,2)

12. Oskar Fajfer - 3 (2,1,0,0)

13. Anders Thomsen - 8 (0,2,3,1,2)

14. Oskar Paluch - 7+1 (2,3,2*,0,0)

15. Jakub Stojanowski - 0 (w,0,d)

16. Adam Bednar - ns

KS Apator Toruń - 46

1. Patryk Dudek - 10 (2,1,3,1,3)

2. Robert Lambert - 8 (1,3,1,2,1)

3. Nicolai Heiselberg - 0 (0,0,-,-)

4. Paweł Przedpełski - 8 (2,2,0,3,1)

5. Emil Sajfutdinow - 12 (3,2,2,2,3)

6. Krzysztof Lewandowski - 6+2 (3,1*,1,1*,0)

7. Antoni Kawczyński - 2 (u,1,1)

8. Oskar Rumiński - ns

Sędzia: Krzysztof Meyze

Bieg po biegu: