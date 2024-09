Epickie Grand Prix Polski w Toruniu. Zdjęcia kibiców i zawodników z Motoareny

Gorzka prawda o Ciechocinku. Skrajne wyznania kuracjuszy. "To miasto upadłe"

Efektowna Biało-Czerwona kartoniada, głośny doping dla Polaków, doskonała atmosfera i świetne ściganie - takie było Grand Prix Polski na toruńskiej Motoarenie. W znakomitym stylu zwyciężył Bartosz Zmarzlik, który zaczął od trzech jedynek, a później wrócił do mistrzowskiej dyspozycji i zgarnął całą pulę. - To był świetny turniej, naprawdę. Ostatni wyścig sprawił mi mnóstwo frajdy, chciałbym zobaczyć powtórkę - powiedział nam po zawodach pięciokrotny mistrz świata.

W Toruniu na podium stanęli Leon Madsen i Dan Bewley, a medale oprócz Polaka zgarnęli Robert Lambert i Fredrik Lindgren. Fazę zasadniczą wygrał Dominik Kubera, ale w półfinale było już zdecydowanie gorzej. Po zażartej walce, na półfinale rywalizację zakończył również Patryk Dudek z KS Apatora Toruń. Maciej Janowski i Szymon Woźniak nie dostali się do czołowej ósemki. Warto docenić fanów, którzy tego dnia głośno dopingowali Polaków. Trybuny zostały szczelnie wypełnione, co widać w naszej galerii z Motoareny. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji Pawła Wilczyńskiego z agencji Cyfra Sport!

Wyniki Grand Prix w Toruniu:

1. Bartosz Zmarzlik (Polska) - 13 (1,1,1,3,2,2,3)

2. Leon Madsen (Dania) - 13 (3,2,1,w,3,2,2)

3. Daniel Bewley (Wielka Brytania) - 13 (3,3,0,w,3,3,1)

4. Fredrik Lindgren (Szwecja) - 12 (1,3,3,1,1,3,0)

5. Dominik Kubera (Polska) - 14 (3,3,2,3,3,0)

6. Patryk Dudek (Polska) - 14 (3,2,3,2,3,1)

7. Jan Kvech (Czechy) - 11 (2,3,3,0,2,1)

8. Jack Holder (Australia) - 11 (2,2,3,3,1,0)

9. Martin Vaculik (Słowacja) - 8 (2,0,2,2,2)

10. Robert Lambert (Wielka Brytania) - 7 (1,2,2,2,0)

11. Maciej Janowski (Polska) - 7 (2,1,1,1,2)

12. Max Fricke (Australia) - 4 (0,1,2,1,0)

13. Andrzej Lebiediew (Łotwa) - 4 (1,0,0,2,1)

14. Kai Huckenbeck (Niemcy) - 3 (0,0,0,3,0)

15. Szymon Woźniak (Polska) - 2 (0,1,1,w,0)

16. Kim Nilsson (Szwecja) - 1 (0,0,0,0,1)

17. Oskar Paluch (Polska) - NS

18. Krzysztof Lewandowski (Polska) - NS

Bieg po biegu:

1. Dudek, Janowski, Lebiediew, Huckenbeck

2. Kubera, Vaculik, Lambert, Nilsson

3. Bewley, Kvech, Lindgren, Woźniak

4. Madsen, Holder, Zmarzlik, Fricke

5. Lindgren, Dudek, Zmarzlik, Vaculik

6. Kvech, Madsen, Janowski, Nilsson

7. Kubera, Holder, Woźniak, Huckenbeck

8. Bewley, Lambert, Fricke, Lebiediew

9. Dudek, Fricke, Woźniak, Nilsson

10. Holder, Vaculik, Janowski, Bewley

11. Lindgren, Lambert, Madsen, Huckenbeck

12. Kvech, Kubera, Zmarzlik, Lebiediew

13. Kubera, Dudek, Bewley (w/u), Madsen (w/u)

14. Zmarzlik, Lambert, Janowski, Woźniak (w/u)

15. Huckenbeck, Vaculik, Fricke, Kvech

16. Holder, Lebiediew, Lindgren, Nilsson

17. Dudek, Kvech, Holder, Lambert

18. Kubera, Janowski, Lindgren, Fricke

19. Bewley, Zmarzlik, Nilsson, Huckenbeck

20. Madsen, Vaculik, Lebiediew, Woźniak

Półfinały:

21. Lindgren, Madsen, Kvech, Kubera

22. Bewley, Zmarzlik, Dudek, Holder

Finał:

23. Zmarzlik, Madsen, Bewley, Lindgren