Biegacze opanują ulice Torunia. Utrudnienia dla mieszkańców

Legendarna Piątka w Toruniu

8 marca to nie tylko Dzień Kobiet, ale również święto dla biegaczy. Tego dnia w Toruniu wystartuje Trylogia Toruńskich Legend. To cykl trzech biegów, które odbędą się w marcu, maju i październiku. Biuro Zawodów zostanie ulokowane drugim piętrze Dworu Artusa, a bieg ruszy z Rynku Staromiejskiego. Kolejne części to Run Toruń (impreza majowa) i Półmaraton Toruński (październik). Wspominane wydarzenia to nie tylko rywalizacja sportowa, ale również utrudnienia dla mieszkańców. Szczegóły przekazała nam Agnieszka Kobus-Pęńsko z Miejskiego Zarządu Dróg.

Bieg ulicami Torunia. Trasa i utrudnienia

Trasa biegu została wyznaczona ulicami:

Szeroką

Wielkimi Grabarami

Piernikarską

św. Jakuba

Traugutta do ulicy Sowińskiego, gdzie nastąpi zawrotka

Dalej trasa biegu została poprowadzona Bulwarem Filadelfijskim na Błonia Nadwiślańskie. Powrót ul. Bulwar Filadelfijski, Żeglarską do mety, zlokalizowanej na Rynku Staromiejskim. Bieg potrwa do godziny 12.00, na miejscu będzie Policja i Straż Miejska - podaje w komunikacie rzeczniczka MZD w Toruniu.

