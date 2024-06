Ksiądz żądał jednej dziesiątej pensji od wiernych! Inni księża go bronią

Ksiądz z Grudziądza zażądał od parafian jednej dziesiątej ich dochodów. Internauci oburzeni, inni księża bronią ks. Stanisława Szczęsnego

Księża są zbyt chciwi i zależy im tylko na pieniądzach? Nie raz można usłyszeć takie oskarżenia, a wielkie opłaty za ślub czy pogrzeb bulwersują wielu parafian. Niedawno burzę wywołał ksiądz z Grudziądza, który zażądał od wiernych... jednej dziesiątej dochodów. Niejaki ks. Stanisław Szczęsny z parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Grudziądzu w Diecezji Toruńskiej publikuje w sieci TikTokowe filmiki. W jednym z nich nie ukrywa, że oczekuje od wiernych bardzo konkretnych wpłat. "Dawaj dziesięcinę, to dla twojego dobra!" - ponaglał kapłan w internecie.

"Jednym z narzędzi, które daje nam Bóg do walki z bożkiem pieniądza, jest dziesięcina"

Co dokładnie powiedział w filmie na TikTiku ks. Stanisław Szczęsny? "Możesz pomyśleć, że ksiądz woła o pieniądze. Możesz, masz prawo do tego. A ja ci mówię dla twojego dobra - dawaj dziesięcinę" - naucza kapłan z Grudziądza. "Jednym z narzędzi, które daje nam Bóg do walki z bożkiem pieniądza, jest dziesięcina, czyli oddawanie jednej dziesiątek swoich dochodów miesięcznych wspólnocie kościelnej, na przykład parafii, która daje Ci życie" - przekonuje. Komentarze internautów były w przeważającej większości negatywne. "Gdy myślisz, że kk cię już nie zaskoczy, wtedy wchodzi on , cały na czarno, ks. Stanisław Bartosz Szczęsny. Jeżeli ktoś chce walczyć z bożkiem pieniędzy, to służę pomocą, przyjmę każdą kwotę, poświęcę się" - oto pierwszy komentarz z brzegu... Co na to inni księża? Niejeden stanął w obronie domagającego się dziesięciny kapłana!

Ksiądz broni kapłana od dziesięciny: "Dziesięcina jest zaufaniem Panu Bogu i podziękowaniem Bogu za pensję"

W rozmowie z serwisem naTemat przykładowo ks. Marcin Gajowniczek z parafii św. Marcina Biskupa w Gwieździnie na Pomorzu Zachodnim przekonuje, iż "dziesięcina jest zaufaniem Panu Bogu i podziękowaniem Bogu za pensję". Tak tłumaczy zainteresowanie księdza Szczęsnego pieniędzmi: "W Biblii jest chyba ponad 700 fragmentów o zarządzaniu pieniędzmi, a "tylko" niecałe 350 o modlitwie. (...) Myślę, że z oburzeniem podchodzą do niej także wierzący. Bo uważają, że to, co wrzucają do koszyka, jest wystarczające. Broń Boże, taca nie jest dla księdza, tylko dla wspólnoty. Ale dziesięcina myli im się z tacą i uważają, że to za dużo. Mówią, że ksiądz wyciąga ręce po kasę ". Z kolei ks. Radosław Rakowski zachęca: "Kiedy zaczniemy się dzielić tym, co mamy, to Pan Bóg zacznie nam błogosławić".

Sonda Jak oceniasz instytucję Kościoła? Zdecydowanie pozytywnie Zdecydowanie negatywnie Raczej pozytywnie Raczej negatywnie

Gdy myślisz, że kk cię już nie zaskoczy, wtedy wchodzi on , cały na czarno, ks. Stanisław Bartosz Szczęsny 🤦Jeżeli ktoś chce walczyć z bożkiem pieniędzy, to służę pomocą, przyjmę każdą kwotę ☝️ poświęcę się pic.twitter.com/MM0MvcKiFD— NieRzutujesz (@NieRzutujesz) June 16, 2024

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Wpadniesz już na pierwszym pytaniu! Pytanie 1 z 10 Przyjmuje się, że czekolada pochodzi... ze Szwajcarii z Meksyku z Chin Dalej