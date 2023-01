Straszne szczegóły

Marta wyrzuciła Oskara z czwartego piętra. Kundelek przez 15 minut konał w męczarniach. "Nie wiedziałam, co się może stać"

km 11:01

Marta Ch. z Ciechocinka to niezłe ziółko. Rozboje, kradzieże, nękanie, a teraz również zabicie psa ze szczególnym okrucieństwem. To, co zrobiła z kundelkiem Oskarem przeraża. Zwierzak przez 15 minut konał w męczarniach. - Nie wiedziałam, co może się wydarzyć - powiedziała po wyroku kobieta, która za swój okrutny czyn trafi do więzienia. Szczegóły sprawy na se.pl.