Don Vasyl ma powody do zadowolenia. Dzięki występowi podczas Sylwestra Marzeń z Dwójką ma szansę znów przypomnieć o swoim istnieniu i promować kulturę romską. W ostatnich latach muzykowi nie wiodło się zbyt dobrze. Okazało się, że artysta ma spore długi podatkowe, które miały wyniknąć z niekompetencji niektórych współpracowników. Ciemne chmury nad głową Vasyla zakłębiły się tak bardzo, że został zmuszony wystawić na sprzedaż swoją posiadłość, którą wcześniej często się chwalił.

- Od wielu lat mieszkam u swoich dzieci, wnuków i prawnuków pod Ciechocinkiem. Ze względu na specyfikę mojego zawodu zakłócam prywatność i mir domowy mojej rodziny, w ich domu odbywają się wszelkie spotkania zawodowe związane z organizacją corocznego festiwalu Romów w Ciechocinku. W tym domu mieści się również biuro stowarzyszenia Romów, a dom przecież powinien być miejscem do odpoczynku rodziny - mówił wówczas w rozmowie z "Faktem".

Na jego instagramowym profilu również nie brakuje zdjęć luksusowego domu, którego wartość została wyceniona na ponad 850 tys. złotych.

Tak mieszka Don Vasyl! Jego dom wygląda jak luksusowa willa. Fontanna, złote meble...

"Król Cyganów" dorobił się posiadłości, której łączna powierzchnia to ok. 4 tysiące metrów kwadratowych. Nic więc dziwnego, że w środku znajduje się mnóstwo pomieszczeń. Zanim jednak zajrzymy do środka willi popularnego Roma, warto zwrócić uwagę na fontannę zlokalizowaną na terenie podjazdu czy figurkę Matki Boskiej.

Wnętrze luksusowej posiadłości wypełnione jest licznymi zdjęciami, które znajdują się w złotych ramkach, ale i bogato zdobionymi meblami. Niektóre z pomieszczeń przypominają wystrojem te, które widzimy w telewizji, oglądając seriale o rodzinach królewskich czy życiu dawnych dworzan. Kolory na ścianach? Dominują te ciepłe - czerwienie oraz pomarańcze.

