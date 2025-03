Matka wypuściła wózek z rąk, wjechał na jezdnię! Film z kamerki wywołał burzę

Tragiczny wypadek był blisko! Wózek z dzieckiem stoczył się na jezdnię. Wszystko się nagrało

Było o krok od tragedii! Na Facebookowym profilu Stop Cham ktoś zamieścił uliczną scenę uwiecznioną mimochodem w Toruniu kamerką samochodową. Na filmie początkowo widzimy ulicę przed jadącym autem, a gdy pojazd zbliża się do przejścia dla pieszych, nagle na pasy zjeżdża... wózek dziecięcy. Sam. Kobieta stojąca na chodniku tuż przy zebrze, najprawdopodobniej matka dziecka, z jakichś powodów wypuściła wózek z rąk, a ten stoczył się na jezdnię, zanim zdążyła zareagować. Aż strach pomyśleć, co by się stało, gdyby wózek stoczył się tam parę sekund później. Na szczęście kierowca nadjeżdżającego auta zdążył wyhamować i nic się nie stało, a kobieta podeszła do wózka i wciągnęła go z powrotem na chodnik.

"Gdyby auto było bliżej, gdyby kierowca jechał szybciej... Tragedia gotowa dla dwóch rodzin"

Chwila nieuwagi mogła ją wiele kosztować. Nic dziwnego, że nieodpowiedzialne zachowanie kobiety został skrytykowane w dziesiątkach komentarzy, które zalały Facebooka. "I pomyśleć, że gdyby auto było bliżej, gdyby kierowca jechał szybciej... Tragedia gotowa dla dwóch rodzin.." - pisze jedna z komentujących osób. Są i tacy, którzy zdecydowali się bronić kobiety sfilmowanej kamerką samochodową w Toruniu. "Skąd wiecie, co ją rozproszyło? Tak łatwo kogoś ocenić, nie znając okoliczności" - pisze kolejna osoba. Jedno jest pewne - to wideo może być przestrogą dla wszystkich rodziców.

