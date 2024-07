Mirosław Ziętarski z AZS UMK Toruń z medalem w Paryżu! "To zaszczyt i przyjemność"

Paryż 2024: Wioślarze z brązowym medalem olimpijskim!

Najpierw była Klaudia Zwolińska ze srebrem, później brąz wywalczyły fenomenalne szpadzistki, a w środę cieszyli się wioślarze. - My jako czwórka, dodając do tego jeszcze trenera i naszego fizjoterapeutę, uważam, że świetnie współgramy. Jesteśmy gotowi, by jechać do Paryża i walczyć z najlepszymi osadami - zapowiadał przed Igrzyskami Olimpijskimi w Paryżu Mirosław Ziętarski, z którym rozmawiała reporterka gra.fm. Słowa zawodnika AZS UMK Toruń były prorocze. W finałowym wyścigu lepsi byli tylko Holendrzy i Włosi. Ziętarski świetnie współpracował z Dominikiem Czają, Fabianem Barańskim i Mateuszem Biskupem. - Wielkie brawa Panowie - przekazali szczęśliwi przedstawiciele toruńskiego klubu.

Mirosław Ziętarski po wywalczeniu medalu w Paryżu: "To zaszczyt"

- Kiedy pierwszy raz spojrzałem w bok, zobaczyłem, że jesteśmy na 2/3 miejscu. Od tamtego momentu podjęliśmy akcję. Utrzymaliśmy tą przewagę, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. Chcę podziękować, bo reprezentowanie Polski na Igrzyskach to zaszczyt i przyjemność. Mówię to jako Żołnierz Wojska Polskiego. Chcę podziękować naszym rodzinom, kibicom i całej rodzinie wioślarskiej - powiedział Mirosław Ziętarski na antenie TVP.

Ziętarski przyznał z uśmiechem, że po wyścigu zatkało mu uszy. Cała załoga podziękowała swojemu trenerowi Aleksandrowi Wojciechowskiemu. Przyznali, że przed ostateczną batalią do boju zagrzewała ich muzyka disco polo oraz muzyka Kings of Leon. Serdecznie gratulujemy!

Przypomnijmy - to nie pierwszy sukces sportowca z Torunia w Paryżu. W niedzielne popołudnie, bokserka Aneta Rygielska w 1/16 finału kategorii 66 kg pokonała Brytyjkę Rosie Eccles.