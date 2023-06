Młode Twarde Pierniki to srebrne chłopaki! Toruń dumny z młodzieży

Co on sobie myślał?!

W Radomiu odbył się turniej finałowy Mistrzostw Polski w koszykówce w kategorii U-13. Zespół Twardych Pierników Toruń zdobył srebrny medal. Lepsi byli tylko przedstawiciele MKK Pyra Poznań. Nasi dziennikarze postanowili porozmawiać z chłopakami, którzy stanęli na drugim stopniu podium. To było dla reportera "Super Expressu" niezapomniane spotkanie. Przed nim stało 15 młodych dzieciaków. Wszyscy - jak na swój wiek - wyrośnięci. Niejednemu już pod nosem pojawiły się pierwsze oznaki zarostu. Konkretniej - stało tam 14 spokojnych, opanowanych chłopaków. No i on - ten najmniejszy - piętnasty. Wyglądał przy nich, jak dziecko z pierwszej klasy. Na naszego dziennikarza patrzył zawadiacko, tak zaczepnie. Na twarzy miał szelmowski uśmiech.

Młode Twarde Pierniki z medalem. Rozmawiamy z torunianami

- Ja tu jestem największy - rzucił do naszego dziennikarza z uśmiechem, powodując salwę śmiechu swoich kolegów. - Trzeba go zobaczyć na boisku, jak radzi sobie z dryblasami. Nie odpuści ani na chwilę - mówi nam jeden z rodziców.

Ten najmniejszy, któremu poświęciliśmy powyższe zdania to Oliwier Parulski. Można powiedzieć, że chłopak ma pod górkę. Mieszka w Starogardzie Gdańskim, w województwie pomorskim. Dojechanie na trening do Torunia zajmuje mu półtorej godziny. Tyle samo powrót do domu. W samochodzie spędza więc po trzy godziny, trzy razy w tygodniu.Trenerem drużyny jest Michał Gardocki, jego asystentem natomiast Grzegorz Sowiński.

- Wszyscy dobrze zagrali na mistrzostwach - mówi nam Michał Gardocki (48 l.). - Koszykówka to gra zespołowa - dodaje. - Na boisku jeden za drugim wskoczy w ogień. Są bardzo z sobą zgrani. To trzeba zobaczyć. Gdy na końcówkę meczu ktoś wchodzi z ławki, to wszyscy pozostali grają tak, aby on zdobył punkty. To naprawdę trzeba zobaczyć. Oczywiście ciągle na pierwszym miejscu są szkoła i nauka, a potem koszykówka. Ten sport uczy ich odpowiedzialności - mówi nam jeden z rodziców.

Oto skład Twardych Pierników Toruń - wicemistrzów Polski:

1. Tymoteusz Brzezicki – kapitan

2. Antoni Cichal

3. Maksymilian Gabrych

4. Kacper Kmieć

5. Marcin Kokot

6. Hubert Kuligowski

7. Dominik Meszyński

8. Szymon Moszczyński

9. Tymon Owedyk

10. Oliwier Parulski

11. Maciej Sączek

12. Adam Sowiński

W turnieju ćwierćfinałowym i półfinałowym grał również Karol Kwiatkowski. W pierwszej piątce turnieju finałowego znaleźli się Adam Sowiński oraz Tymon Owedyk, natomiast Tymoteusz Brzezicki został wybrany najlepszym zawodnikiem drużyny. - Nie byłoby tego sukcesu bez olbrzymiego wsparcia firmy Simbesco, dzięki której mieliśmy możliwość rywalizacji z drużynami z całej Europy w rozgrywkach EYBL - zaznacza trener Gardocki.

Nasza redakcja serdecznie gratuluje sukcesów i czekamy na kolejne! Pod tekstem znajdziecie galerię ze zdjęciami ze spotkania z młodymi Twardymi Piernikami!