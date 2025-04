Mniej autobusów i tramwajów w Toruniu. MZK podał szczegóły

To już pewne! Burze i deszcze popsują Wielkanoc. To nie wszystko

Toruń: Komunikacja miejska w okresie świąt wielkanocnych

Zmiany w okresie świąt to nic nowego. Miejski Zakład Komunikacji z wyprzedzeniem informuje o rozkładach, które obowiązują tuż przed Wielkanocą i we wtorek (22 kwietnia). W komunikacie rzeczniczki prasowej Pauli Gałązki z Urzędu Miasta Torunia czytamy, że największe zmiany dotyczą 20 i 21 kwietnia 2025 roku (Niedziela i Poniedziałek Wielkanocny). Warto również odświeżyć sobie feryjne rozkłady jazdy autobusów oraz tramwajów. Już w Wielki Piątek obowiązują one wszystkich pasażerów. W Wielką Sobotę nie będzie żadnych zmian.

Niedziela i Poniedziałek Wielkanocny. Mniej autobusów i tramwajów w Toruniu

20 i 21 kwietnia w Toruniu ruch autobusowy i tramwajowy będzie ograniczony. Jeżeli chcecie dojechać na rodzinne śniadanie lub do kościoła, to trzeba wziąć pod uwagę duże zmiany w rozkładach jazdy.

tramwaje linii nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 oraz autobusy linii nr 19, 29, 32, 44, 113, 121 i 122 kursować będą według świątecznych rozkładów jazdy,

autobusy linii nr 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 26, 27, 30, 31, 34, 38, 40, 111, 115 i 131 kursować będą według rozkładów jazdy obowiązujących w niedziele,

w nocy z niedzieli na poniedziałek kursuje autobus nocny linii N92.

- We wtorek ruch tramwajowy i autobusowy według rozkładów obowiązujących w ferie. Nie kursują autobusy linii nr 80 - informuje Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu. W środę (23 kwietnia) wszystko wróci do normy.