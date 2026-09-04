Motor - Apator: O której i gdzie oglądać półfinał PGE Ekstraligi? Zapowiedź, składy, transmisja

Żużel. Motor - Apator, czyli hit w półfinale PGE Ekstraligi
Orlen Oil Motor Lublin kontra PRES Grupa Deweloperska Toruń - do obejrzenia takiego spotkania większości kibiców żużla nie trzeba specjalnie namawiać. W niedzielny wieczór przy Alejach Zygmuntowskich spotkają się wicemistrz Polski z obrońcą tytułu. Stawka jest ogromna. Każdy zawodnik PGE Ekstraligi podkreśla, że udział w finale elitarnych rozgrywek to marzenie wszystkich żużlowców. Żaden z obozów nie wyobraża sobie, że w tym roku nie znajdzie się w decydującej rozgrywce. Pierwsze starcie zaplanowano w Lublinie, ponieważ to "Koziołki" były niżej w tabeli po fazie zasadniczej. Czy otwarcie przed własną publicznością to dobra wiadomość dla Motoru? Tegoroczne potyczki toruńsko-lubelskie dwukrotnie kończyły się wysokimi zwycięstwami gospodarzy.
- Dla mnie nie ma to większego znaczenia. Trzeba zrobić swoje - zarówno w Lublinie, jak i w Toruniu. Motor jest bardzo mocną drużyną, ale my również będziemy chcieli pokazać swoje największe atuty - powiedział "Super Expressowi" kapitan "Aniołów", Robert Lambert. W podobnym tonie wypowiadali się przedstawiciele wicemistrza Polski. - W play-offach są najlepsze drużyny tego roku. Wszystko zaczyna się od nowa, a to, co było w rundzie zasadniczej, już się nie liczy - przekonywał nas Martin Vaculik.
Dalszy ciąg materiału z informacjami o składach i transmisji znajduje się pod galerią z finałowego meczu z sezonu 2025 - Orlen Oil Motor Lublin - PRES Toruń!
Awizowane składy na mecz Orlen Oil Motor Lublin - PRES Toruń
Piotr Baron i Jacek Ziółkowski postawili na sprawdzone ustawienia. Jedyną niewiadomą pozostaje nr 15. Michał Psiuk najprawdopodobniej wypadnie z tego zestawienia, a uzupełni je Bartosz Jaworski. W formacji juniorskiej "Koziołki" powinny upatrywać szans na stworzenie przewagi. PRES Toruń będzie szukać atutów pod numerami 1,2,4 i 5. Arcyważne punkty może zdobyć Norick Bloedorn. W końcówce fazy zasadniczej Niemiec "odpalił" na wyjazdach i robił to, czego od niego oczekiwali przedstawiciele mistrza Polski.
PRES Grupa Deweloperska Toruń
- Patryk Dudek
- Robert Lambert
- Norick Bloedorn
- Mikkel Michelsen
- Emil Sajfutdinow
- Antoni Kawczyński
- Mikołaj Duchiński
Orlen Oil Motor Lublin
- 9. Martin Vaculik
- 10. Fredrik Lindgren
- 11. Kacper Woryna
- 12. Mateusz Cierniak
- 13. Bartosz Zmarzlik
- 14. Bartosz Bańbor
- 15. Michał Psiuk
Sędzia: Krzysztof Meyze
Gdzie i o której oglądać żużel w niedzielę? Transmisja meczu Motor - Apator, stream online
Początek niedzielnego spotkania zaplanowano na godzinę 19:30. Pełne prawa do pokazywania meczów PGE Ekstraligi ma Canal+ Sport i to właśnie na tym kanale zobaczymy transmisję z półfinału Orlen Oil Motor Lublin - PRES Grupa Deweloperska Toruń. Stream online będzie dostępny w serwisie Canal+ Online. Studio poprowadzi Michał Mitrut, a jego gościem będzie Krzysztof Cegielski. Spotkanie skomentuje duet Tomasz Dryła - Dawid Stachyra, a w parkingu będą pracować reporterzy - Julia Pożarlik i Krzysztof Jankowski.
Relację z tego spotkania i galerię ze zdjęciami opublikujemy w "Super Expressie". Na trybunach najpewniej zasiądzie komplet widzów.