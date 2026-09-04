Motor - Apator: O której i gdzie oglądać półfinał PGE Ekstraligi? Zapowiedź, składy, transmisja

Żużel. Motor - Apator, czyli hit w półfinale PGE Ekstraligi

Orlen Oil Motor Lublin kontra PRES Grupa Deweloperska Toruń - do obejrzenia takiego spotkania większości kibiców żużla nie trzeba specjalnie namawiać. W niedzielny wieczór przy Alejach Zygmuntowskich spotkają się wicemistrz Polski z obrońcą tytułu. Stawka jest ogromna. Każdy zawodnik PGE Ekstraligi podkreśla, że udział w finale elitarnych rozgrywek to marzenie wszystkich żużlowców. Żaden z obozów nie wyobraża sobie, że w tym roku nie znajdzie się w decydującej rozgrywce. Pierwsze starcie zaplanowano w Lublinie, ponieważ to "Koziołki" były niżej w tabeli po fazie zasadniczej. Czy otwarcie przed własną publicznością to dobra wiadomość dla Motoru? Tegoroczne potyczki toruńsko-lubelskie dwukrotnie kończyły się wysokimi zwycięstwami gospodarzy.

- Dla mnie nie ma to większego znaczenia. Trzeba zrobić swoje - zarówno w Lublinie, jak i w Toruniu. Motor jest bardzo mocną drużyną, ale my również będziemy chcieli pokazać swoje największe atuty - powiedział "Super Expressowi" kapitan "Aniołów", Robert Lambert. W podobnym tonie wypowiadali się przedstawiciele wicemistrza Polski. - W play-offach są najlepsze drużyny tego roku. Wszystko zaczyna się od nowa, a to, co było w rundzie zasadniczej, już się nie liczy - przekonywał nas Martin Vaculik.

Dalszy ciąg materiału z informacjami o składach i transmisji znajduje się pod galerią z finałowego meczu z sezonu 2025 - Orlen Oil Motor Lublin - PRES Toruń!

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Awizowane składy na mecz Orlen Oil Motor Lublin - PRES Toruń

Piotr Baron i Jacek Ziółkowski postawili na sprawdzone ustawienia. Jedyną niewiadomą pozostaje nr 15. Michał Psiuk najprawdopodobniej wypadnie z tego zestawienia, a uzupełni je Bartosz Jaworski. W formacji juniorskiej "Koziołki" powinny upatrywać szans na stworzenie przewagi. PRES Toruń będzie szukać atutów pod numerami 1,2,4 i 5. Arcyważne punkty może zdobyć Norick Bloedorn. W końcówce fazy zasadniczej Niemiec "odpalił" na wyjazdach i robił to, czego od niego oczekiwali przedstawiciele mistrza Polski.

PRES Grupa Deweloperska Toruń

Patryk Dudek Robert Lambert Norick Bloedorn Mikkel Michelsen Emil Sajfutdinow Antoni Kawczyński Mikołaj Duchiński

Orlen Oil Motor Lublin

9. Martin Vaculik

10. Fredrik Lindgren

11. Kacper Woryna

12. Mateusz Cierniak

13. Bartosz Zmarzlik

14. Bartosz Bańbor

15. Michał Psiuk

Sędzia: Krzysztof Meyze

Gdzie i o której oglądać żużel w niedzielę? Transmisja meczu Motor - Apator, stream online

Początek niedzielnego spotkania zaplanowano na godzinę 19:30. Pełne prawa do pokazywania meczów PGE Ekstraligi ma Canal+ Sport i to właśnie na tym kanale zobaczymy transmisję z półfinału Orlen Oil Motor Lublin - PRES Grupa Deweloperska Toruń. Stream online będzie dostępny w serwisie Canal+ Online. Studio poprowadzi Michał Mitrut, a jego gościem będzie Krzysztof Cegielski. Spotkanie skomentuje duet Tomasz Dryła - Dawid Stachyra, a w parkingu będą pracować reporterzy - Julia Pożarlik i Krzysztof Jankowski.

Relację z tego spotkania i galerię ze zdjęciami opublikujemy w "Super Expressie". Na trybunach najpewniej zasiądzie komplet widzów.