Najpiękniejsze świąteczne pierniczki są pod Toruniem? "To te robione z miłości"

Pierniczki świąteczne to dla wielu obowiązkowy element Wigilii. Są pyszne i zazwyczaj przepięknie wyglądają. O takie przysmaki dba Danuta Kwiatkowska mieszkanka Dębin w gminie Łubianka, która podzieliła się z nami swoimi sekretami. Kto wie, może kogoś zainspiruje on do stworzenia własnych, oryginalnych pierników?

Jak zaczęła się Pani „piernikowa” przygoda?

Ona chyba trwa od kiedy byłam małą dziewczynką. Pochodzą z rodziny, w której celebrowaliśmy każde święta na 100 procent i zawsze już jako małe dziewczynki z siostrami pomagałyśmy mamie w przygotowaniach. Ja najbardziej lubiłam piec i lubię do dzisiaj. A zabawa na całego ze zdobieniem pierników zaczęła się, kiedy odkryłam lukier królewski.

Co to dokładnie jest?

To lukier zrobiony na bazie białka, cukru pudru i odrobiny soku z cytryny. Jest trwalszy niż taki „zwyczajny” i przez to daje więcej możliwości do wykonywania zdobień.

Ale pewnie zajmuje też więcej czasu?

Tak, ale pamiętajmy, że cukiernictwo to sztuka, a ona wymaga tego żeby poświecić jej czas i energię. Poza tym możemy upiec ciasteczka nawet kilka dni przed dekorowaniem.

Ale jeszcze trzeba znaleźć czas, aby je upiec. W grudniu pewnie nie ma Pani zbyt wiele czasu na przedświąteczne przygotowania…

Tak, w BCK (Biblioteka – Centrum Kultury w Łubiance – red.) przez cały grudzień przygotowaliśmy dla mieszkańców szereg kulturalnych, sportowych i charytatywnych imprez i uważam, że stanęliśmy na wysokości zadania. Poza tym reprezentuję także mieszkańców mojej gminy w Radzie Powiatu Toruńskiego. Zatem tak jak Pan zauważył na cukierniczą pasję miałam niewiele czasu, ale i tak udało mi się przygotować pierniczki.

Tylko kiedy, w tak zabieganym czasie?

Sama się czasami zastanawiam (śmiech). Ale wszystko to kwestia odpowiedniej logistyki. Ja po prostu nie wyobrażam sobie grudnia bez pieczenia, tak samo jak nie wyobrażam sobie aby w tłusty czwartek nie smażyć pączków, a przed świętami Wielkiej Nocy nie dekorować mazurków. Moi bliscy to wiedzą, szanują także to, że bardzo ważna jest dla mnie praca i służba mieszkańcom, dlatego dają mi przestrzeń i na działania społeczne czy kulturalne no i na realizowanie cukierniczej pasji. Bardzo im za to dziękuję!

W Pani domu rodzinnym tradycja była ważna?

Zdecydowanie tak. Jestem dumna, że mieszkam w tak pięknej miejscowości jak Dębiny, że pracuję na rzecz mieszkańców Gminy Łubianka, a także całego powiatu toruńskiego. To poczucie odpowiedzialności za społeczność zawdzięczam rodzicom. Mój tata był bardzo zaangażowany w rozwój naszej małej ojczyzny, a mama z kolei przez wiele lat była sołtyską i działała w kole gospodyń wiejskich. Dorastałam w domu pełnym odpowiedzialności za innych i takie wartości są mi bardzo bliskie w dorosłym życiu. Mam też ogromne szczęście do ludzi, z którymi pracuje – oni na każdym kroku przypominają mi, że jako samorządowiec i animator kultury muszę promować naszych rodzimym artystów, twórców rękodzieła czy koła gospodyń wiejskich – to też prawdziwe artystki i ton nie tylko w kuchni, bo mieszkanki gminy Łubianka są bardzo uzdolnione teatralnie i jako KGW realizują się w tym.

Czego życzyłaby Pani na święta wszystkim bliskim?

Niech to dla nas wszystkich będzie czas kiedy zgasną wszystkie spory. Na co dzień mamy ich za dużo, niech wielkie świętowanie będzie pełne miłości i zrozumienia. A jak odrobina tej przyjaznej atmosfery będzie nam towarzyszyć także w 2024 roku to będę naprawdę szczęśliwa.