Nietypowa akcja strażaków pod Toruniem. Koziołek zawisł na ogrodzeniu

Szczegóły piątkowej (1 września 2023 r.) akcji opisali przedstawiciele OSP Papowo Toruńskie w mediach społecznościowych. Wezwanie otrzymali ok. godziny 6:22. Z informacji przekazanych przez druhów wynika, że w Ostaszewie koziołek próbował przeskoczyć przez ogrodzenie, ale mu się to nie udało. - Działania strażaków polegały na skrępowaniu ruchów kozła, uwolnieniu zwierzęcia poprzez demontaż części ogrodzenia, udzieleniu zwierzęciu możliwej pomocy medycznej oraz zabezpieczeniu go do czasu przyjazdu odpowiednich służb - wyjaśniają strażacy ochotnicy.

Koziołek uratowany w Ostaszewie. Szczęśliwy finał

Przedstawiciel gminy Łysomice zorganizował pomoc weterynaryjną. Koziołek trafił do kliniki, gdzie została mu udzielona profesjonalna pomoc. Po raz kolejny przekonaliśmy się, że strażacy nie tylko gaszą pożary i zabezpieczają miejsca wypadków, ale również nie są obojętni na los czworonożnych przyjaciół. Zdjęcia z tej nietypowej akcji znajdziecie pod tekstem. Materiały publikujemy dzięki uprzejmości OSP Papowo Toruńskie.