Nieznany mężczyzna fotografował przedszkole. Rodzice przerażeni! Nieoczekiwany zwrot akcji

Jako pierwsza o incydentach poinformowała dziennikarka "Gazety Wyborczej Toruń". Dyrektorka Przedszkola Miejskiego nr 12 im. Władysława Szafera ostrzegła rodziców i opiekunów, że ktoś fotografuje placówkę. Sprawa trafiła na policję. Funkcjonariusze potraktowali sprawę bardzo poważnie. Patrole zweryfikowały dwie wskazane przez rodziców osoby na toruńskim lewobrzeżu. Mundurowi mają dobre wieści. W sprawdzonych przez nich przypadkach skończyło się na strachu.

Pierwszy z mężczyzn wykonywał zdjęcia przyrody na Lewobrzeżu, co było związane z jego działalnością. Drugi - bo chciał zapisać swoje dziecko do przedszkola na Lewobrzeżu. Z kolei w środę na toruńskim Jarze, strażnicy miejscy ujęli mężczyznę, który przebywał w pobliżu placówki swojego dziecka. Tu również wykluczono jakiekolwiek naruszenie przepisów - ustaliła toruńska dziennikarka Marta Łazarska, która rozmawiała z rzeczniczką KMP.

Apel policji po incydencie w Toruniu

Młodsza aspirant Dominika Bocian z biura prasowego KMP uspokoiła nastroje, ale jednocześnie prosi o czujność. Policja apeluje i przypomina, by takie sytuacje zgłaszać od razu na numer alarmowy z pominięciem pośredników. To pozwala wysłać na miejsce patrol, który od razu będzie w stanie wylegitymować potencjalnie niebezpieczną osobę i ustalić jej zamiary. Nasza redakcja przyłącza się do komunikatów mundurowych. Nie wolno lekceważyć tego typu przypadków!

