Ogromny huk i strzały w centrum Torunia. Wszystko na oczach mieszkańców

Gigant z Hollywood przyjedzie do Torunia. To dwukrotny laureat Oscara

To warto wiedzieć

Aktualizacja 11:11

Policyjni kontrterroryści zatrzymali ok. 20 osób z grupy przestępczej handlującej narkotykami i środkami psychoaktywnymi - powiedziała PAP rzecznik prasowa bydgoskiej prokuratury Agnieszka Adamska-Okońska. Widowiskowa akcja służb odbywała się w czwartek po południu i wieczorem m.in. w ścisłym centrum Torunia.

- Zatrzymana mają związek ze śledztwem nadzorowanym przez bydgoską prokuraturę. Dziś i jutro odbywają się czynności w tej sprawie, dlatego nie możemy mówić o szczegółach. Wczoraj zatrzymano ok. 20 osób. Chodzi o działalność w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się handlem narkotykami i środkami psychoaktywnymi - przekazała pani prokurator.

Zatrzymania w Toruniu były jednoczesne, dlatego policja musiała użyć do akcji bardzo dużych sił. W akcji brało udział ok. 200 funkcjonariuszy. Relacje świadków mówią m.in. o przeszukaniach wielu samochodów i wynoszeniu przez funkcjonariuszy wielu kartonów i worków z kamienic na Starym Mieście. Z informacji PAP wynika, że zabezpieczono duże ilości amfetaminy i marihuany.

Wcześniej pisaliśmy:

Ogromny huk w centrum Torunia. Antyterroryści zatrzymali dwie osoby

Takich scen w centrum Torunia nie widziano już dawno. Przed godziną 16:00 ruch przy Wałach Generała Sikorskiego jest duży. Nic więc dziwnego, że na policyjną akcję patrzyli zdezorientowani i przerażeni mieszkańcy. Pojawiły się granaty hukowe i głośne syreny radiowozów. Wszystko działo się w pobliżu kościoła Parafii Ewangelicko - Augsburskiej. Policjanci zatrzymali osoby, poruszające się volkswagenem polo. Osaczenie podejrzanych było zaplanowane, co potwierdził w rozmowie z dziennikarką Radia ESKA Toruń nadkomisarz Przemysław Słomski z KWP w Bydgoszczy.

- Konkretna informacja ma być dopiero około wtorku. Na miejscu byli policyjni kontrterroryści, były zatrzymania, nikomu się nic nie stało. Żaden przechodzień nie został ranny, użyto granatów hukowych, stąd te odgłosy. Nie było strzelaniny - powiedział policjant z biura prasowego KWP. Funkcjonariusze z Torunia nie zdradzają więcej szczegółów i odsyłają dziennikarzy do komendy wojewódzkiej. W komentarzach na toruńskich grupach pojawiają się nieoficjalne spekulacje, jakoby policyjne służby miały wejść do jednego z mieszkań na ulicy Prostej i dokonać zatrzymań. Funkcjonariusze nie potwierdzają tych doniesień. Do sprawy będziemy wracać w naszym serwisie.

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym profilu na Facebooku oraz na mailu - [email protected].