Konkretny huk, granaty, zatrzymani groźni przestępcy - tak wyglądała duża akcja służb, która miała miejsce m.in. w centrum Torunia. Przedstawicielka bydgoskiej prokuratury poinformowała, że chodziło o działalność w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się handlem narkotykami i środkami psychoaktywnymi. We wtorek (31 października 2023 r.) więcej szczegółów ujawnili policjanci z KMP w Toruniu i KWP w Bydgoszczy. Aspirant Dominika Bocian z zespołu prasowego toruńskiej komendy wyjaśniła, że mundurowi przygotowali szeroko zakrojoną akcję na terenie Torunia i powiatu toruńskiego. Włączyli się w nią także policjanci Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” z Warszawy oraz Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji z Bydgoszczy i Gdańska, a także funkcjonariusze z Wydziału Zabezpieczenia Działań Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. W działaniach wzięli udział także kryminalni z wydziałów Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

We wspominany wyżej czwartek, policjanci uderzyli w grupę przestępczą. W ruch poszły m.in. granaty hukowe. Funkcjonariusze przystąpili do przeszukań, oględzin i zabezpieczenia dowodów. Efektem ich pracy było zatrzymanie wytypowanych wcześniej 26 osób, w kilkunastu miejscach, w jednym czasie.

- W wyniku działań, policjanci i funkcjonariusze Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej przejęli prawie 25 kilogramów narkotyków, w tym m.in.: marihuanę, amfetaminę, MDMA oraz proszki i kryształy, które trafiły do dalszych badań. Ich wartość czarnorynkową oszacowano na kwotę niemalże miliona złotych. Na poczet przyszłych kar, zajęto mienie na kwotę ponad 300 tys. złotych i 1500 Euro - wylicza asp. Dominika Bocian.

Do policyjnej izby zatrzymań trafiły 23 osoby. Część zatrzymanych to czynni pseudokibice piłkarskiego klubu z Torunia. Po przesłuchaniach i przedstawieniu zarzutów, prokurator Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy zdecydował o skierowaniu wniosków o tymczasowe aresztowania. 12 osób trafiło za kraty aresztów za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, mającej na celu wprowadzanie do obrotu znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych.

- Prokurator zdecydował także o dozorach wobec 4 podejrzanych o posiadanie narkotyków. Trzech z nich zobligowano dodatkowo do wpłaty poręczenia majątkowego i mają zakaz opuszczania kraju. Pozostałe zatrzymane w czwartek osoby, po przesłuchaniach, zwolniono. Podejrzanym grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności. Śledztwo w tej sprawie, prowadzone przez policjantów Komendy Miejskiej Policji w Toruniu, nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy - podsumowuje aspirant Bocian. Zdjęcia z akcji służb prezentujemy pod tekstem.

