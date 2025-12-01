Ojciec i syn zmienili mieszkanie w śmiertelną pułapkę. Robili to przez pół roku

W czwartek (27 listopada 2025) do dyżurnego inowrocławskiej policji wpłynęła informacja o podejrzeniu znęcania się nad zwierzętami. Do jednej z miejscowości na interwencję zostali skierowani dzielnicowi.

Policjanci przed wejściem do budynku ujawnili truchło psa oraz dwa inne psy. Na miejscu byli również dwaj mężczyźni w wieku 61 i 41 lat. Stan mieszkania pozostawiał dużo do życzenia, na podłodze leżały puszki i butelki po alkoholu oraz odchody zwierząt.

Mężczyźni działali wspólnie i w porozumieniu. Szczegóły tej wstrząsającej sprawy opisujemy na se.pl.

Kujawsko-pomorskie: Ojciec i syn zatrzymani pod Inowrocławiem

Truchło psa i dwa inne psy ujawnili dzielnicowi z okolic Inowrocławia. Wszystko miało miejsce 27 listopada tego roku. W komunikacie oficer prasowej KPP w Inowrocławiu czytamy, że dyżurny o sytuacji powiadomił pracowników gminy do spraw zwierząt. Truchło psa zostało zabezpieczone do sekcji. Pozostałe dwa psy zostały zabrane przez pracowników schroniska celem zapewniania im należytej opieki. Na szczęście w tych dwóch przypadkach na ratunek nie było jeszcze za późno.

- Do sprawy zostali zatrzymani ojciec i syn, którzy usłyszeli już zarzuty. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na ustalenie, że przez ostatnie pół roku obaj znęcali się nad trzema psami, których nie karmili, trzymali w niewłaściwych warunkach rażąco zaniedbując. Mężczyznom grozi kara do 3 lat więzienia - przekazuje nam asp. szt. Izabella Drobniecka, oficer prasowa inowrocławskiej komendy. O losie zatrzymanych zdecyduje sąd.

