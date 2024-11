Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy i PGE Toruń zapraszają

„OGRZEWANIE w pudełku” to edukacyjny program o cieple o zasięgu ogólnopolskim zainaugurowany w styczniu 2023 r. przez PGE Energia Ciepła i PGE Toruń wspólnie z Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy (CNMW) w Toruniu. Jego celem jest popularyzacja wśród młodzieży szkolnej wiedzy w zakresie produkcji, użytkowania i oszczędzania ciepła, jak również zainteresowanie młodych ludzi zjawiskami fizycznymi i naukami ścisłymi. Do tej pory zrealizowano dwie edycje programu.

- Poza edukacją na temat ciepła, ważne jest dla nas w tym programie również inspirowanie młodych ludzi do podejmowania w przyszłości świadomych wyborów związanych z ogrzewaniem i używaniem energii. Program od początku cieszy się dużą popularnością. Dotychczas wzięło w nim udział łącznie ponad 70 szkół z całej Polski. W każdej kolejnej edycji liczba uczniów w programie się zwiększała, stąd decyzja o tegorocznej edycji, która potrwa cały rok szkolny i obejmie łącznie 1600 uczniów - mówi Wojciech Dobrak, Prezes Zarządu PGE Toruń.

Program „OGRZEWANIE w pudełku”. Szczegóły projektu

Program „OGRZEWANIE w pudełku” zakłada realizację warsztatów stacjonarnych dla uczniów toruńskich szkół podstawowych (z podziałem na klasy 1-5 oraz klasy 6-8) i ponadpodstawowych w zakresie wytwarzania ciepła i jego oszczędzania, realizowanych w laboratoriach Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu oraz zajęć online, skierowanych do uczniów z całej Polski. W przypadku zajęć dla najmłodszych zostaną wykorzystane materiały z autorskiego programu PGE Energia Ciepła „Przygody Kota Ciepłosława”.

- Zajęcia pokażą uczniom, że energię termiczną można uzyskać z energii mechanicznej, chemicznej i w wyniku przemian takich, jak np. kondensacja. Kolejne doświadczenia będą poświęcone drogom „ucieczki ciepła”, jakimi są np.: przewodnictwo, czy promieniowanie. Zostanie też pokazane, jak zapobiegać stratom ciepła, jak z niego korzystać, również w trosce o środowisko. Nie zabraknie dodatkowych, rozbudowanych treści popularyzujących naukę - mówi Monika Wiśniewska, dyrektor Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu.

Dla uczniów, biorących udział w zajęciach online zostały przygotowane specjalne zestawy edukacyjne - pudełka (stąd nazwa programu), zawierające materiały do samodzielnego wykonania na lekcjach doświadczeń i eksperymentów związanych z ciepłem, a także prac ręcznych, kartę pracy dla nauczyciela i uczniów. Uczestnicy zajęć znajdą w nich również materiały informacyjne dotyczące oszczędzania ciepła. Do zestawu zostanie dołączony link do materiału wideo z udziałem edukatora CNMW, który poprowadzi warsztaty online.

Program z każdą kolejną edycją się rozwija i obejmuje kolej grupy wiekowe uczniów. Obecnie uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych mogą uczestniczyć w programie, co jest rozszerzaniem w stosunku do poprzednich edycji. Kolejna edycja to również nowe doświadczenia i nowi prowadzący zajęcia, dlatego w trzeciej edycji mogą uczestniczyć te same szkoły i klasy, które brały udział w programie w poprzednim roku szkolnym.

Trzecia edycja programu „OGRZEWANIE w pudełku” realizowana będzie od listopada br. do maja 2025 roku. Aby wziąć w nim udział należy zapoznać się z zasadami i wypełnić formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia na zajęcia stacjonarne i online są przyjmowane do wyczerpania miejsc/zestawów edukacyjnych. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie internetowej CNMW.