Chemik z Torunia ma najwięcej zaszczytnych tytułów. "Wszędzie gdzie jestem, promuję swoje miasto"

To był mój mistrz. Do jego gabinetu przychodził ówczesny biskup krakowski Karol Wojtyła, po wykładach na KUL-u. Oni się znali, bo to górale byli. Ja wtedy na te spotkania załatwiałem kawę. Takie czasy były - wspomina z sentymentem nasz rozmówca.

Naukowiec zapewnia, że jest torunianinem z wyboru

Dzisiaj prof. Buszewski jest uznanym na świecie chemikiem. Każdy zagraniczny uniwersytet przyjmie go z otwartymi ramionami. Bogusław Buszewski w 1994 roku miał zostać profesorem chemii w USA. Pewnie gdyby wtedy wyjechał do Stanów Zjednoczonych, to nigdy by już do Polski nie wrócił.

- Nie wyjechałem, bo żona powiedziała mi "jak chcesz to jedź, ja zostaję w Polsce". Wtedy dostałem propozycję pracy w Toruniu. Jestem toruniakiem. Wszędzie gdzie jestem promuję swoje miasto - zapewnia naszego dziennikarza. - Oczywiście. W domu rządzi żona - dodaje z uśmiechem na ustach, nawiązując do decyzji o rezygnacji z wyjazdu do USA.

Najwidoczniej profesor Buszewski nigdy nie zrezygnował z marzeń ratowania ludzkiego życia. Nowotwory, tak jak perfumy kompozyt, mają swój zapach. Buszewski prowadzi badania po to, aby m.in. dzięki sztucznemu nosowi przeprowadzać badania przesiewowe i szczegółowe. Celem badań jest wykrywanie nowotworów we wczesnym stadium tylko dzięki zapachowi. To brzmi jak magia, ale to nauka. Do tego celu używaliśmy również psy i ich specjalne powinowactwo do zapachów.

Z Panem profesorem chcieliśmy spotkać się dwa tygodnie temu po tym, jak w Kłajpedzie otrzyma tytuł doktora honoris causa. Nie spotkaliśmy się, bo mimo to, że nie pracuje już na toruńskim uniwersytecie, był bardzo zajęty. Ciągle prowadzi swoje badania w Kujawsko-Pomorskim Centrum Naukowo-Technologicznym im. prof. Jana Czochralskiego.

Profesor Buszewski rekordzistą w tytułach doktor honoris causa

Profesor miał dla nas czas dopiero we wtorek (5 listopada) i to dosłownie półtorej godziny. W jego życiu zmieniło się w tym czasie sporo. Trzy dni temu w Łodzi tamtejsza politechnika uhonorowała go kolejnym tytułem doktora honoris causa.

Profesor bardzo był ciekawy dlaczego chcemy się z nim spotkać.

Panie profesorze według naszej wiedzy jest Pan z żyjących Polaków rekordzistą w ilości tytuł Doktorów Honoris Causa - powiedzieliśmy do profesora

Pan Prezydent Lech Wałęsa ma więcej - zapewniał nas Buszewski

Ale on nie jest naukowcem - odpowiedział nasz dziennikarz

Redakcja "Super Expressu" składa gratulacje profesorowi Buszewskiemu.