Piękna policjantka czujna nawet po służbie! 41-latek z Torunia wpadł w jej ręce

Sierżant sztabowa Ilona Piotrowska udała się na zakupy do jednej z drogerii na terenie Torunia. Było to w czasie wolnym od pracy. - W trakcie pobytu w sklepie funkcjonariuszka zwróciła uwagę na mężczyznę, który zabrał z półki towar i pospiesznie skierował się w stronę wyjścia. W momencie, gdy nieuczciwy klient nie zatrzymał się przy kasach, pracownik ochrony obiektu próbował powstrzymać go przed opuszczeniem drogerii, ale bezskutecznie - informuje nas st. sierż. Sebastian Pypczyński z KMP w Toruniu.

Toruń: Policjantka po służbie zatrzymała złodzieja

- Policjantka bez chwili wahania ruszyła z pomocą, zatrzymała mężczyznę i wprowadziła go do jednego z pomieszczeń sklepu, a następnie powiadomiła dyżurnego komisariatu, który na miejsce wysłał patrol interwencyjny. Mężczyzna był pijany. W oczekiwaniu na mundurowych złodziej stawał się coraz bardziej agresywny, przestał wykonywać polecenia, ale szybko i skutecznie został obezwładniony przez policjantkę i ochronę sklepu - dodaje st. sierż. Pypczyński.

Jak się okazało, zatrzymany 41-letni mieszkaniec Torunia ukradł perfumy. Produkty warte blisko 500 złotych zostały odzyskane, a złodziej trafił do policyjnego pomieszczenia dla zatrzymanych do wytrzeźwienia. Miał w organizmie ponad 0,7 promila alkoholu. - Mundurowi ukarali mieszkańca Torunia mandatem karnym w kwocie 1100 złotych - podsumowuje policjant z biura prasowego toruńskiej komendy.

