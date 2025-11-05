Polska firma przeprowadzi zwolnienia grupowe. Jej historia sięga XIX wieku!

Firma ze 145-letnią historią na skraju. Będzie zwalniać pracowników

Spółka Inofama S.A. z Inowrocławia rozpoczęła działalność w 1880 roku jako "Fabryka Maszyn i Narzędzi Rolniczych, oraz Warsztatów Reperacyjnych - Głogowski". Choć przez lata przedsiębiorstwo działało bez zarzutów, to teraz podjęto decyzję o restrukturyzacji - Sąd Rejonowy w Bydgoszczy otworzył postępowanie sanacyjne. Kluczową zmianą mają być niestety zwolnienia grupowe, będące częścią całej optymalizacji. Według wstępnych doniesień pracę ma stracić ok. 66 osób.

Postanowienie sądu to ważny krok w kierunku ustabilizowania sytuacji Spółki i przywrócenia jej pełnej rentowności. Naszym priorytetem jest kontynuacja produkcji i współpracy z kontrahentami oraz skuteczna realizacja planu sanacyjnego - czytamy na stronie spółki.

Inofama S.A. Inowrocław

INOFAMA S.A. z Inowrocławia to firma o długiej tradycji, bowiem - jak wspominaiśmy - działa nieprzerwanie od około 1880 roku. Jej specjalizacje obejmują głównie:

projektowanie i produkcję konstrukcji stalowych

świadczenie usług cynkowania ogniowego

obsługę różnych branż - rolnictwa, budownictwa, maszyn i urządzeń - także z zagranicy.

W 2024 roku przychód przedsiębiorstwa wyniósł 60,29 mln zł, przy stratach netto 13,38 mln zł. Dodatkowo wiadomo także, iż spółka planuje rozwój nowych technologii i umacnianie pozycji na rynkach zagranicznych.

Zwolnienia grupowe w Polsce

W 2025 roku w Polsce obserwujemy wyraźny wzrost skali zwolnień grupowych. Już w pierwszym półroczu pracodawcy zgłosili zamiar redukcji nawet ok. 80 000 miejsc pracy. Co ważne, znaczną część tej liczby stanowią zgłoszenia jednego dużego pracodawcy (około 86% dotyczyło Poczty Polskiej). Wszystko to pokazuje, że polski rynek pracy w 2025 roku stoi przed poważnymi wyzwaniami, a nadchodzące miesiące mogą przynieść dalsze zmiany w strukturze zatrudnienia.