Efektowna wygrana padła 6 lutego 2024 roku w kolekturze przy ul. Łyskowskiego 8 w Toruniu. Teraz przez rok, co tydzień na jego konto będzie wpływało 600 zł. To daje nam łącznie ponad 31 tysięcy złotych. To z pewnością pozytywny zastrzyk gotówki, dzięki któremu można odłożyć na przyjemne wakacje albo na samochód. Jakie będą plany zwycięzcy tego nie wiemy, ale taki początek lutego na pewno poprawił mu nastrój.

Toruń. Wygrał grze Lotto "Szybkie 600". Jak grać?

- Za 2 zł co 4 minuty grasz o 600 zł wypłacane co tydzień przez rok - zachęcają organizatorzy na stronie lotto.pl. Jeżeli zwiększymy stawkę, to potencjalna wygrana może wzrosnąć nawet do 6000 zł przez tydzień. W grze skreśla się 6 z 32 liczb - samemu lub na chybił trafił. Aby odebrać wygraną, trzeba mieć dowód zawarcia zakładu, czyli po prostu kupon.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcy z Torunia. Tym, którzy spróbują pójść w jego ślady przypominamy, że hazard bywa pułapką. Należy grać odpowiedzialnie i nie dać się wciągnąć w długi, czy inne problemy.