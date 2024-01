Potężny karambol pod Toruniem. Wszystko potoczyło się lawinowo

Trudne warunki na drogach dają się we znaki kierowcom. Niestety, nieprzyjemne incydenty notujemy również w powiecie toruńskim. Przed południem, do groźnego wypadku doszło na 227 kilometrze DK nr 15, w gminie Wielka Nieszawka. Okazało się, że na miejscu zadziałał efekt domina.

- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący dostawczym Iveco, z nieustalonych dotąd przyczyn, zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie zderzył się z dostawczym Renault. W wyniku tego zdarzenia, kierująca kolejnym z biorących udział w zdarzeniu Renault, najechała na dostawczego Renault. Chcący uniknąć zderzenia kierowca Dacii, zjechał do rowu - wyjaśnił w rozmowie z naszym dziennikarzem st. sierż. Sebastian Pypczyński z KMP w Toruniu.

Funkcjonariusze sprawdzili trzeźwość wszystkich, którzy brali udział w zdarzeniu. Nikt nie wsiadł do pojazdu "na podwójnym gazie". Jedna osoba trafiła do szpitala. Na miejscu pracowało 5 zastępów straży pożarnej. Początkowo DK nr 15 w tamtym miejscu była całkowicie zablokowana. Później ruch odbywał się wahadłowo, a obecnie nie ma większych utrudnień. Policjanci zwracają uwagę na trudne warunki na drogach i apelują o ostrożność - zarówno do kierowców, jak i do pieszych.

Zobacz galerię z wypadku na DK nr 15 w powiecie toruńskim. Zdjęcia dzięki uprzejmości strażaków