Poważny problem w Szpitalu Miejskim w Toruniu. Wstrzymano przyjęcia pacjentów

Na tym obszarze, tak jak prowadziliśmy analizy, jest ok. 70-75 specjalistów neurologii, którzy zabezpieczają nasz rejon. To jest bardzo mało. Do zabezpieczenia takiego oddziału w trybie ciągłym, z dyżurami przynajmniej potrzebujemy 7-8 lekarzy - dodał Gessek w rozmowie z naszą reporterką.