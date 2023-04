Pożar mieszkania w Toruniu. Dwie osoby w szpitalu, osiem zastępów straży w akcji

Strażacy z Torunia otrzymali wezwanie do pożaru ok. godziny 13:35. Pożar, który wybuchł w kamienicy przy ul. Rybaki wyglądał bardzo groźnie. Ogień pojawił się w jednym z mieszkań, znajdującym się na parterze. Konieczna była ewakuacja mieszkańców. Służbom udało się opanować sytuację. - Dwie osoby poszkodowane zostały zabrane przez ZRM do szpitala - informują strażacy z KM PSP w Toruniu.

Na miejscu działało 8 zastępów PSP: JRG nr 1, JRG nr 2, JRG nr 3. Na miejscu obecny był Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Toruniu mł. bryg. Sławomir Grudziński. Przyczyny i okoliczności niebezpiecznego zdarzenia wyjaśni śledztwo. W rejonie Bydgoskiego Przedmieścia przebywał wówczas reporter "Super Expressu", który przekazał nam fotorelację z akcji służb. Znajdziecie ją pod tekstem.

