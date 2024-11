i Autor: Piotr Lampkowski / Super Express Prezydent zapowiadał bezpłatne przedszkola. To były obiecanki cacanki

Podczas kampanii wyborczej obiecywał bezpłatne przedszkola. Działacz Koalicji Obywatelskiej Paweł Gulewski (43 l.), m.in. dzięki tym obietnicom został prezydentem Torunia. Teraz Gulewski mógł swoje słowa zamienić w czyny. Namawiali go do tego radni PiS. Gospodarz grodu Kopernika postanowił, że za przedszkola w 2025 roku trzeba będzie płacić, tak jak się płaciło do tej pory.