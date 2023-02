Przelewali tajemniczy płyn z cysterny. Przestępczy duet trafił za kratki

Ogromny skandal w toruńskim szpitalu. Znęcał się nad bezbronnymi pacjentami! "Przypinał do łóżka pasami..."

Akcja włocławskich policjantów miała miejsce w minioną środę (1 lutego 2023 r.). W godzinach wieczornych funkcjonariusze z włocławskiej „patrolówki” zainteresowali się dość nietypową sytuacją na jednym z parkingów we Włocławku. - Mundurowi zauważyli stojącą cysternę, a za nią na lawecie samochodowej zbiornik typu mauser. Kiedy funkcjonariusze podjechali, stojący w pobliżu mężczyzna zaczął im tłumaczyć, że muszą przelać nadwyżkę płynu glikol do pojemnika - wyjaśnia st. sierż Tomasz Tomaszewski z KMP we Włocławku.

Włocławek. Przelewali glikol do pojemnika. Zostali zatrzymani

- Na miejscu była też kobieta, która okazała się kierującą zestawem ciężarowym. Zgodnie potwierdziła wersję mężczyzny. Mundurowi nie dali wiary tym tłumaczeniom, a kontakt telefoniczny z właścicielem firmy tylko potwierdził ich przypuszczenia o dokonywanej właśnie kradzieży - dodaje st. sierż. Tomaszewski.

33-latek i 38-latka zostali zatrzymani do wyjaśnienia. Laweta, wraz z pojemnikiem o pojemności tysiąca litrów oraz samochód vw, w którym były dodatkowe baniaki i elektryczna pompa zostały zabezpieczone na policyjnym parkingu.

Policjanci z Włocławka zatrzymali ich na parkingu. Na jaw wyszły kolejne fakty

Jak się okazało, nie był to ich "pierwszy raz". Miesiąc wcześniej bowiem zdołali ukraść ponad tysiąc litrów glikolu, który mundurowi znaleźli w pojemniku na terenie posesji w powiecie włocławskim. Sytuacja nie była zgłoszona, bo pracownica firmy tłumaczyła się błędnym pomiarem wagi pojazdu przed wyjazdem.

- Zebrany materiał w sprawie pozwolił śledczym na postawienie obojgu zarzutów. Pierwszy dotyczył sytuacji z ubiegłego tygodnia, natomiast drugi przestępstwa dokonanego miesiąc wcześniej. Za kradzież może im grozić nawet do 5 lat pozbawienia wolności - podsumowuje rzecznik prasowy KMP we Włocławku.

