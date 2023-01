Łzy same płyną do oczu

Mieszkańcy Włocławka nie kryli zaskoczenia, gdy w miniony czwartek, przed głównym wejściem do Kauflandu zobaczyli policyjną taśmę i pracujące na miejscu służby. Wejście było dla nich zablokowane. Niestety, jak podaje portal ddwloclawek.pl - przyczyna takiego stanu rzeczy była najgorsza z możliwych. Na terenie sklepu zasłabła starsza kobieta, która udała się na zakupy w towarzystwie krewnej. Klienci próbowali udzielić jej pierwszej pomocy, ale przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon seniorki.

Włocławek. Tragedia w Kauflandzie, nie żyje kobieta

Do śmierci seniorki nie przyczyniły się osoby trzecie. Kobieta zmarła z przyczyn naturalnych. Z relacji serwisu portalwloclawek.pl, powołującego się na świadków wynika, że poruszała się o kulach. Policjanci zabezpieczali miejsce zdarzenia do czasu przybycia firmy pogrzebowej. Klienci mogli korzystać z drugiego wejścia do sklepu. Rodzinie i bliskim kobiety składamy wyrazy współczucia.

