Przez Toruń przeszedł Marsz Równości. Przeciwnicy modlili się w centrum

VI Toruński Marsz Równości rozpoczął się 30 sierpnia o godzinie 13:00. Hasłem przewodnim wydarzenia było "Tęcza, boa, antyfaszyzm". Nie zabrakło kolorów i konkretnego przekazu, skierowanego m.in. do polityków.

Tego samego dnia Stowarzyszenie Patriotyczny Toruń zorganizowało modlitwę różańcową i kontrmanifestację. W centrum grodu Kopernika pojawiło się wielu policjantów, którzy dbali o bezpieczeństwo.

Portal "Super Expressu" przygotował fotorelację z sobotnich wydarzeń. Znajdziecie ją w tym materiale!

VI Toruński Marsz Równości i kontrmanifestacja

Jak już zdążyliśmy się przyzwyczaić - Marsz Równości ma swoich zwolenników i przeciwników. W wydarzeniu, podczas którego uczestnicy upominają się o prawa LGBTQIA+ wzięło udział kilkaset osób. Organizatorzy podkreślali, że nie chcą patronów politycznych. Ich zdaniem politycy przypominają sobie o nich przed wyborami, a później równie łatwo zapominają. - W tym roku radość świętowania przysłania nam gniew, dlatego naszym hasłem jest „Tęcza, boa, antyfaszyzm. Mamy dość odkładania naszych spraw na później - podkreślali organizatorzy i uczestnicy VI Toruńskiego Marszu Równości.

O muzykę i oprawę artystyczną zadbała grupa House of The Bills. Parada ruszyła z centrum starówki, a później przeniosła się na Bydgoskie Przedmieście.

Galeria ze zdjęciami: VI Toruński Marsz Równości i kontrmanifestacja w centrum Torunia. Materiał Piotra Lampkowskiego z "Super Expressu"

Modlili się w centrum Torunia. To sprzeciw wobec marszu

Wśród przeciwników Marszu Równości mamy m.in. Stowarzyszenie Patriotyczny Toruń. Jego członkowie zaprosili na modlitwę różańcową. Zaproszenie przyjęło ok. 20 osób. Nasz fotoreporter spotkał ich w okolicach kina Cinema City przy ul. Czerwona Droga. - To marsz hańby dla Torunia, marsz tęczowej zarazy, która będzie próbowała zarazić przede wszystkim nasze dzieci - podkreślali organizatorzy.

Uczestnicy obu wydarzeń nerwowo spoglądali w niebo. W sobotę Toruń nawiedziły nieprzyjemne opady deszczu, ale te intensywniejsze pojawiły się dopiero przed godziną 15:00. Pod tekstem prezentujemy galerię ze zdjęciami autorstwa Marty Łazarskiej z Radia ESKA Toruń.

Polecany artykuł: Mentzenowi nie idzie interes z nalewaniem piwa i smażeniem burgerów