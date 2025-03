Remont kluczowej ulicy w Toruniu. Mieszkańcy mówią o dwóch problemach

Spis treści

Remont ul. Bydgoskiej w Toruniu

Nikt nie ma wątpliwości, że ulica Bydgoska w Toruniu wymagała remontu. Odcinek od Reja do Sienkiewicza był w opłakanym stanie. - Jak się jechało samochodem, to tak jak po drodze nieutwardzonej. Chciałbym, żeby ten remont poszedł jeszcze dalej, bo tam droga wcale nie jest lepsza. Od ulicy Sienkiewicza do Moniuszki jest podobnie. Może to jest pierwszy etap, ale prezydent powinien zadbać o szerszy zakres prac - powiedział nam torunianin, który wziął udział w sondzie reporterki Radia ESKA Toruń.

Remont był potrzebny. Nie dało się tamtędy jeździć samochodem. Trzeba odczekać swoje, później przynajmniej będzie równo - dodają torunianki. - To powinno być zrobione już dawno - wskazał kolejny z rozmówców.

Remontują drogę w Toruniu. Mieszkańcy mówią o złym oznakowaniu

Kolejny z naszych rozmówców wskazał na problem złego - jego zdaniem - oznakowania. - Nie wiadomo, jak tu jechać - podkreślił.

- Tam gdzie jest szlaban, mamy tabliczkę z napisem "Nie dotyczy ulicy Przybyszewskiego", czyli mogę tu wyjechać. Zgodnie z przepisami, powinienem tu spać - ironizuje mężczyzna.

- Do schroniska się dostałam, dlatego że było napisane, że do Przybyszewskiego jest dojazd. Jednak miałam duży problem z wydostaniem się stamtąd, bo jeszcze w momencie kiedy tamtędy jechałam, nadal był nakaz skrętu w prawo. Nie można już było tamtędy pojechać, więc muszę przyznać, że musiałam pojechać pod prąd - podsumowuje kolejna z naszych rozmówczyń.

W sprawie skarg torunian, związanych z utrudniającym życie oznakowaniem próbowaliśmy się skontaktować z MZD w Toruniu. Materiał będzie aktualizowany.

