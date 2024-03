Jeszcze w czwartek rano (7 marca 2024) kandydatów na prezydenta Torunia było pięciu. Teraz mamy ich siedmioro. Do wyścigu dołączyła przedstawicielka Koalicji Ruchów Miejskich - Magdalena Noga. - Obiecanki-cacanki. Już wiemy doskonale, że w naszym mieście one mają rację bytu. My jesteśmy bardzo blisko mieszkańców. róbmy coś, żeby to miasto w końcu się rozwiało, żeby rozkwitało, aby młodzi ludzie chcieli tu mieszkać, zakładać rodziny - powiedziała w czwartek Noga i dodała, że czas skończyć z "betonowym miastem". Nawiązała również do legendarnego cytatu z "Seksmisji" Juliusza Machulskiego i wspomniała, że "Kopernik też był kobietą".

Piotr Wielgus kandydatem Lewicy na prezydenta Torunia. Siedmioro kandydatów

W czwartek poznaliśmy również kandydata Lewicy na prezydenta Torunia. To Piotr Wielgus, mąż słynnej posłanki Joanny Scheuring-Wielgus. Tym samym mamy już siedmioro chętnych, którzy chcieliby zasiąść w fotelu gospodarza grodu Kopernika.

Wcześniej swój udział w wyborach zadeklarowali: obecny prezydent Michał Zaleski, przedstawiciel KO Paweł Gulewski, Bartosz Szymański z Aktywnych dla Torunia, Adrian Mól z PiS oraz Maciej Cichowicz (Konfederacja + Bezpartyjni). Wszystko wskazuje na to, że to nie koniec. W ostatnich latach prezydent Zaleski regularnie wygrywał w pierwszej turze, ale tym razem czeka na niego wielu przeciwników, którzy deklarują, że mają nieco inne wizje funkcjonowania Torunia.

Wybory samorządowe zaplanowano na 7 kwietnia. Do tematu kampanii będziemy wracać w kolejnych materiałach.

