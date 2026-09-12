Skarbówka uderza w imperium ojca Rydzyka! Chodzi o prawie 1,3 miliona złotych VAT

Kamil Durajczyk
Kamil Durajczyk
Mariusz Korzus
2026-09-12 10:41

Urząd Skarbowy w Toruniu odmawia zwrotu podatku VAT "dziełu" ojca Tadeusza Rydzyka. Uzbierało się tego już prawie 1,3 miliona złotych. Dlatego "adwokat" Rydzyka złożył zawiadomienie o przestępstwie o możliwości przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez urzędników mazowieckiej skarbówki.

Ojciec Tadeusz Rydzyk w białej szacie liturgicznej w otoczeniu ludzi. O sporze o zwrot VAT-u przeczytasz na SE.
Autor: Marcinowski Alex/Super Express Tyle kosztuje jedzenie u ojca Rydzyka. Ceny mogą zaskoczyć

Problemy z VAT-em u Rydzyka

- Przez dwa lata trwał audyt w Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia Jana Pawła II. Audyt nie wykazał żadnych nieprawidłowości. Dwa miesiące później uznano, ci sami urzędnicy tej samej instytucji uznali, że są nieprawidłowości. Na podstawie takiego stwierdzenia naczelnik Urzędu Skarbowego w Toruniu odmawia zwrotu podatku VAT. Uzbierało się tego już 1,27 miliona. I ta kwota będzie rosnąć - mówi dziennikarzom Super Expressu mecenas Jakub Łosoś - Czernicki - Dlatego do prokuratury Rejonowej w Siedlcach złożyłem zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa - dodaje.

Ojciec Tadeusz Rydzyk (81 l.) to biznesmen. Zbudował potężne imperium. Posiada nieruchomości w Toruniu, Szczecinku i Warszawie. Fundacja założona przez niego i której jest prezesem Lux Veritatis jest właścicielem między innymi Radia Maryja, Telewizji Trwam, gazety Nasz Dziennik. Fundacja jest również właścicielem hotelu w Toruniu w którym mieści się Dom Pielgrzyma.

Oczywiście fundacja posiada też swoją uczelnię czyli Akademię Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Budynek jest nowoczesny. Studenci maja swój akademik. Na studiach u Rydzyka można też studiować medycynę.

Prokuratura w Muzeum im. Jana Pawła II

Tadeusz Rydzyk pokazał wszystkim jak można robić pieniądze na odnawialnych źródłach energii. Jego Geotermia to był strzał w dziesiątkę. Ta spółka zarabia miliony.

Po tym jak po ostatnich wyborach parlamentarnych zmienił się rząd, ojciec Tadeusz Rydzyk nie może już liczyć na takie względy u rządzących. Wręcz przeciwnie. Obecnie prokuratura zajmuje się Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia Jana Pawła II. Rząd za czasów PiS-u na budowę tego muzeum wydał 219 milionów. Na razie w sprawie budowy muzeum nie postawiono nikomu żadnych zarzutów.

Ojciec Rydzyk zarabia miliony na geotermii:

Rydzyk zarabia miliony na geotermii
Galeria zdjęć 5
Ojciec Tadeusz Rydzyk, przedsiębiorczy ksiądz z Torunia, zarobił w poprzednim roku ponad 3 mln złoty na swojej ciepłowni geotermalnej
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TADEUSZ RYDZYK