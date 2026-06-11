Pogoda dla Torunia na weekend 12-14 czerwca

Nadchodzący weekend w Toruniu przyniesie dynamiczną zmianę warunków atmosferycznych. Prognozy na dni od 12 do 14 czerwca wskazują, że najlepszej pogody można spodziewać się w piątek. Niestety, sobota i niedziela upłyną pod znakiem niższych temperatur, silniejszego wiatru i opadów. Warto śledzić aurę, bo każdy dzień będzie wyglądał inaczej.

Piątek: najcieplejszy dzień weekendu

Piątek będzie zdecydowanie najprzyjemniejszym dniem w Toruniu. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą około 21 stopni Celsjusza, co stworzy dobre warunki do aktywności na świeżym powietrzu. Noc z piątku na sobotę będzie jednak chłodna, z temperaturą spadającą do około 9 stopni. Wiatr pozostanie słaby, jego prędkość nie przekroczy 3 m/s. Tego dnia mogą pojawić się również słabe, przelotne opady deszczu.

Sobota przyniesie zmianę aury

Już w sobotę mieszkańcy Torunia odczują pierwsze oznaki pogorszenia pogody. Dzień będzie nieco chłodniejszy, z maksymalną temperaturą sięgającą około 20 stopni. Noc z soboty na niedzielę będzie cieplejsza niż poprzednia, bo termometry wskażą około 11 stopni. Wyraźnie nasili się za to wiatr, osiągając w porywach prędkość około 4 m/s. Niebo nad miastem będzie w dużej mierze zachmurzone, a prognozy wskazują na możliwość wystąpienia opadów.

Chłodna i wietrzna niedziela w Toruniu

Koniec weekendu przyniesie największe załamanie pogody. Niedziela w Toruniu zapowiada się jako najzimniejszy i najbardziej wietrzny dzień. Temperatura maksymalna spadnie do zaledwie 15 stopni Celsjusza, a nocą słupki rtęci ponownie wskażą około 9 stopni. Wiatr nasili się jeszcze bardziej, osiągając średnią prędkość ponad 5 m/s, co sprawi, że odczuwalna temperatura może być jeszcze niższa. Prognozowane są także słabe opady deszczu, które dodatkowo popsują aurę.

Jak spędzić weekend przy takiej pogodzie?

Zmienna aura w Toruniu sugeruje, by plany dostosować do warunków. Piątek, jako najcieplejszy dzień, będzie idealny na dłuższe spacery po mieście czy spędzenie czasu w parkach i nad rzeką. Z kolei sobota i niedziela, z uwagi na zachmurzenie, deszcz i silniejszy wiatr, mogą skłaniać do poszukiwania alternatyw pod dachem. To dobra okazja, by odwiedzić miejskie muzea, galerie czy po prostu spędzić czas w jednej z przytulnych kawiarni.

Dane pogodowe: OpenWeather