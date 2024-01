O magicznym Toruniu i legendzie, którą kochają do dziś

23 stycznia tego roku kryminalni z Torunia weszli do dwóch mieszkań na Jakubskim Przedmieściu. Nie stracili czasu. Wiedzieli, że są one powiązane z 32-letnim mężczyzną, który wdepnął w narkotykowe bagno. - Policjanci znaleźli precyzyjną wagę, gotówkę i opakowania z zawartością różnych substancji. W workach z zapięciem strunowym znajdowała się biała pasta, w słoiku zielony susz roślinny - informuje nas asp. Dominika Bocian z KMP w Toruniu. Nie było mowy o pomyłce.

- Przeprowadzone wstępne badania potwierdziły, że to ponad 880 gramów amfetaminy i niewielka ilość marihuany. Zabezpieczone narkotyki trafiły do laboratorium kryminalistycznego, a ich właściciel do policyjnego aresztu - dodaje policjantka z biura prasowego toruńskiej komendy.

Toruń: 32-latek z zarzutami za narkotyki

Zatrzymany przez kryminalnych 32-letni torunianin usłyszał zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków. Sąd, przychylił się do wniosku policji oraz prokuratury i podjął decyzję o zastosowaniu wobec 33-latka tymczasowego aresztu na czas najbliższych trzech miesięcy.

- Za przestępstwo, o popełnienie którego mężczyzna jest podejrzany, ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii przewiduje karę nawet dziesięciu lat pozbawienia wolności - podsumowuje asp. Bocian.