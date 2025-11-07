Tak Toruń będzie świętował 11 listopada. Program obchodów Święta Niepodległości

Konrad Marzec
2025-11-07 11:13

W 2025 roku 11 listopada wypada we wtorek, co dla wielu mieszkańców Torunia oznacza długi weekend. W tym materiale skupiamy się na programie obchodów 107. rocznicy odzyskania niepodległości. Władze grodu Kopernika zapraszają na Rynek Staromiejski i Bulwar Filadelfijski. Szczegóły omawiamy poniżej.

  • W najbliższy wtorek (11 listopada 2025) Polacy będą świętować 107. rocznicę odzyskania niepodległości. Nie inaczej będzie w Toruniu. Na Rynku Staromiejskim odbędzie się uroczystość patriotyczna, a na Bulwarze Filadelfijskim piknik historyczny.
  • - Niepodległość to wspólna odpowiedzialność za przyszłość, którą budujemy razem - podkreśla Paweł Gulewski, Prezydent Miasta Torunia, który zaprasza do wspólnego świętowania.
  • Co w programie toruńskich obchodów? O tym piszemy na se.pl.

11 listopada w Toruniu. Uroczystość patriotyczna

Obchody rozpoczną się od złożenia kwiatów na Cmentarzu Komunalnym pod obeliskiem Ku Czci Poległych w latach 1918-1921 oraz pod pomnikiem gen. Józefa Hallera. W Kościele Garnizonowym odbędzie się uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny. Przed południem na Rynku Staromiejskim odbędzie się uroczystość patriotyczna połączona z odśpiewaniem Hymnu RP w ramach akcji "Niepodległa do Hymnu". Po uroczystości władze województwa i samorządowe złożą kwiaty w imieniu wszystkich mieszkańców pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.

- Zapraszam mieszkańców Torunia do wspólnego świętowania 107. rocznicy odzyskania niepodległości. Niech ten dzień połączy nas w radosnym, wspólnotowym święcie - pełnym dumy, pamięci i wdzięczności wobec tych, którzy dali nam wolność - apeluje prezydent Paweł Gulewski, cytowany przez UMT.

Piknik z okazji Narodowego Święta Niepodległości na Bulwarze Filadelfijskim

Od godz. 11:00 do 16:00 na Bulwarze Filadelfijskim (pomiędzy Ślimakiem Getyńskim a ul. Łazienną) będzie odbywał się piknik historyczny, w trakcie którego odbędą się: 

  • pokazy grup rekonstrukcyjnych: pojazdów i umundurowania,
  • pokaz pojazdów służb mundurowych,
  • niepodległościowa gra terenowa ZHP,
  • koncert zespołu Manchester (około godz. 14:00)
  • koncert pieśni patriotycznych (początek o godz. 15:00),
  • Wirtualny Teatr Historii,
  • pokaz Chorągwi Husarskiej Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
  • poczęstunek grochówką,
  • fotobudka retro.

- Aeroklub Pomorski ok. godz. 14:00 zaplanował przelot samolotów nad Wisłą, na odcinku pomiędzy mostem drogowym i kolejowym. Jedna z maszyn dokona przelotu z biało-czerwoną flagą - czytamy w komunikacie Urzędu Miasta Torunia.

W związku z piknikiem: 11 listopada od godz. 5:00-18:00 - Bulwar Filadelfijski, na odcinku od Ślimaka Getyńskiego do ul. Łaziennej, będzie zamknięty dla ruchu samochodowego. Na wysokości Ślimaka Getyńskiego i Łaziennej pojawią się wysunięte słupki i ustawione zapory mechaniczne. Dodatkowo w tym czasie są zaplanowane wzmożone patrole Straży Miejskiej i policji.

