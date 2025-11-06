Zacznie się 7 listopada o poranku. Te ulice Torunia zostaną zamknięte

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2025-11-06 13:20

Ważne komunikaty Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu. 7 i 8 listopada zamknięty będzie ruch na dwóch ulicach. Kolejne zamknięcie jest planowane 11 listopada i ma związek z obchodami 107. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Szczegóły poniżej.

Autor: Zarząd Dróg Miasta Krakowa/ Materiały prasowe
  • Od 7 listopada na zlecenie Toruńskich Wodociągów rozpocznie się odtwarzanie nawierzchni na ul. Nieszawskiej, w miejscu, gdzie doszło do awarii magistrali wodociągowej. Prace potrwają dwa dni.
  • Z kolei 11 listopada czekają nas obchody 107. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji MZD informuje o ważnych zmianach w centrum miast
  • Które ulice będą wyłączone z ruchu? Sprawdzamy w tym materiale.

Toruń: Te ulice będą zamknięte 7,8 i 11 listopada

Rzeczniczka MZD w Toruniu poinformowała nas, że na czas realizacji odtwarzania nawierzchni przy ul. Nieszawskiej, w piątek (7 listopada 2025) od godziny 8 do 14 i w sobotę (8 listopada 2025), od 8 do 16, zostanie zamknięty ruch na ul. Nieszawskiej i Toruńskiej. - Od placu Armii Krajowej możliwy będzie przejazd ul. Nieszawską do granicy administracyjnej miasta Torunia. Z kolei od strony Gminy Wielka Nieszawka dojazd możliwy będzie do granicy administracyjnej gminy. Objazd zostanie poprowadzony Poznańską, Gniewkowską i Wodociągową - wyjaśniła Agnieszka Kobus-Pęńsko.

Z kolei 11 listopada zostanie zamknięty dla ruchu Bulwar Filadelfijski. W godzinach od 5 do 18, ulica będzie zamknięta na odcinku od Ślimaka Getyńskiego do ul. Łaziennej. Dla tych, którzy do centrum Torunia przyjeżdżają samochodem, przygotowane są miejsca parkingowe w otulinie starówki. Korzystne jest także pozostawienie aut na parkingach P&R, skąd łatwo można dotrzeć na starówkę komunikacją miejską - przekonuje rzeczniczka toruńskiego MZD.

