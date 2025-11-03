Zaczęło się 3 listopada. Utrudnienia potrwają dziesięć miesięcy

Od 3 listopada 2025 zaplanowano zmianę organizacji ruchu w rejonie ulic Browarna, Piernikarska, Wielkie Garbary w Toruniu. Zmiany weszły w życie po pierwszym listopadowym weekendzie!

Rzeczniczka MZD w Toruniu przekazała, że zmiany są związane z inwestycją hotelową w tej części starówki. Chodzi o nowoczesny hotel w Starym Browarze.

Zobaczcie mapy i szczegóły w poniższym artykule.

Toruń: Zmiany w organizacji ruchu na starówce. Obowiązują od 3 listopada

Rzeczniczka Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu wyjaśniła w komunikacie, że czasowa organizacja ruchu ma związek z montażem żurawia budowlanego. W pierwszym etapie na czas wjazdu samochodów ciężarowych z elementami żurawia dopuszczony zostanie wjazd od strony ul. Św. Jakuba dla pojazdów z budowy. Zostanie ograniczone parkowanie w rejonie skrzyżowania, aby zachować przejezdność.

Na odcinku ul. Piernikarskiej wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy. Ograniczony zostanie także pas postojowy w rejonie skrzyżowania z ul. Browarną.

Nie będzie możliwości przejazdu ul. Piernikarską (na wysokości teatru Baj Pomorski) i ul. Wielkie Garbary.

Z tego powodu na ul. Ślusarskiej zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy z pierwszeństwem przejazdu dla pojazdów jadących od ul. Wielkie Garbary. Dojazd do parkingu teatru zostanie zapewniony od strony ul. Browarnej.

W drugim etapie po zamontowaniu żurawia budowalnego zostanie przywrócone parkowanie na ul. Browarnej oraz Piernikarskiej, a także ruch jednokierunkowy na Piernikarskiej. W dalszym ciągu będzie obowiązywał ruch dwukierunkowy na ul. Ślusarskiej. Nie będzie możliwości przejazdu ul. Piernikarską - na wysokości teatru. Zawracanie będzie możliwe na wysokości teatru. - Utrudnienia potrwają do sierpnia 2026 roku - czytamy w komunikacie MZD.

Galeria: Nowa organizacja ruchu na toruńskiej starówce. Obowiązuje od 3 listopada