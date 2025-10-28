Toruń wyda na te inwestycje prawie 10 milionów zł. Tego chcieli mieszkańcy

Budżet Obywatelski Torunia 2026: W puli ogólnomiejskiej wygrał projekt dotyczący schroniska. Dużym powodzeniem cieszyła się również atrakcyjna zjeżdżalnia na górce saneczkowej na Wrzosach.

- Wyniki głosowania pokazują, że największym poparciem cieszyły się projekty dotyczące terenów zieleni oraz edukacji, a torunianie chętnie głosowali także na pomysły dotyczące placów zabaw oraz sportu - infrastruktury sportowej i wydarzeń - podkreślił Paweł Gulewski, Prezydent Miasta Torunia.

W podsumowaniu mowa m.in. o rekordowej liczbie projektów w Budżecie Obywatelskim i niespełna 10 milionach zł na realizacje projektów!

Budżet Obywatelski Torunia 2026: Dyrektor komentuje

- Zdecydowanym zwycięzcą - i tutaj nie ma zaskoczenia - jest projekt, dotyczący schroniska dla zwierząt. W puli ogólnomiejskiej mamy też doposażenie Eko Patrolu Straży Miejskiej, jest też wsparcie dla OSP JAR i ich zespołu psów ratowniczych. Mamy również długo wyczekiwany przez część mieszkańców projekt renowacji Piernikowego Miasteczka - powiedział naszej dziennikarce Patryk Wawrzyński, dyrektor Biura Dialogu i Innowacji Miejskich. - Tegoroczne propozycje mieszkańców były i ciekawe i zróżnicowane. 109 projektów trafiło do głosowania. 64 projekty zostaną zrealizowane w przyszłym roku. To najwięcej od 5 lat - dodał Wawrzyński. Władze grodu Kopernika nie ukrywają zadowolenia.

BO Torunia i ciekawe liczby

Średnia wartość wybranego projektu w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego wyniosła 152 031 zł i była o nieco ponad dziesięć tysięcy zł niższa niż w ubiegłym roku. Najdroższym wybranym projektem, na który zaplanowano aż 720 000 zł, jest remont Piernikowego Miasteczka. Kolejne miejsce zajął ekologiczny plac zabaw na Barbarce (600 000 zł), a na podium zmieściła się również strefa relaksu i rekreacji na Bulwarze Filadelfijskim (470 000 zł). Zwycięzcą głosowania Budżetu Obywatelskiego w puli ogólnomiejskiej został projekt "Odbudowa kojców po wichurze i monitoring w Schronisku dla Zwierząt", który poparło aż 3138 osób. Ponad tysiąc głosów otrzymało jeszcze sześć innych projektów ogólnomiejskich, w tym m.in.:

wyposażenie OSP JAR (1714 głosów),

remont Piernikowego Miasteczka (1483 głosy),

budowa ekologicznego placu zabaw na Barbarce (1252 głosy),

i doposażenie Patrolu Eko Straży Miejskiej (1239 głosów).

Pełną listę projektów z Budżetu Obywatelskiego Torunia 2026 można znaleźć w tym miejscu!