Ten sędzia skazał Rydzyka. Minister Bodnar chce go odwołać. Powody szokują

Sędzia Krzysztof Dąbkiewicz skazał ojca Rydzyka

Sędzia Krzysztof Dąbkiewicz to jedyny sędzia, który skazał ojca dyrektora. Rydzyk miał tyle spraw i nigdy żadnej nie przegrał, a Dąbkiewicz skazał go i wyrok w drugiej instancji utrzymał się jako wręcz modelowy. Ojciec Rydzyk został skazany za prowadzenie bez zezwolenia zbiórki pieniędzy na funkcjonowanie Telewizji Trwam, Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej oraz wierceń geotermalnych. Został ukarany grzywną w wysokości 3,5 tys. zł. - Nie zapłacę, bo nie mam pieniędzy, gdyż nie otrzymuję pensji. Najwyżej mnie zamkną. Ogłoszę, kiedy będę miał iść do więzienia - mówił wtedy Rydzyk. To właśnie sędzia Dąbkiewicz prowadził jego głośną sprawę.

Co ojciec Rydzyk serwuje pielgrzymom i gościom? Przeprowadziliśmy test. Oczy wyszły nam z orbit

Grzywnę za ojca Rydzyka zapłaciła posłanka Anna Sobecka. Według sądu złamała tym samym prawo. Sobecka odwołała się i sąd drugiej instancji z zarzutów ją oczyścił. Posłanka broniła się, że tylko pożyczyła ojcu dyrektorowi pieniądze i że nie popełniła wykroczenia. Poprosić o pożyczkę miał ją współpracownik Rydzyka. Dalszy ciąg materiału pod galerią ze zdjęciami z lokalu redemptorysty.

Sędzia, który skazał Rydzyka do odwołania. Minister Bodnar uzasadnia

Dąbkiewicz prezesem toruńskiego sądu został w 2021 roku. Jego awans - ze względu na skazanie Rydzyka - był sporym zaskoczeniem. Teraz minister sprawiedliwości profesor Adam Bodnar wszczął procedurę odwołania sędziego Dąbkiewicza z funkcji prezesa sądu. Minister zawiesił go w czynnościach służbowych.

Niechciane dziecko ojca Rydzyka. Smutny widok w imperium redemptorysty

- Wniosek Ministra Sprawiedliwości o odwołanie sędziego Krzysztofa Dąbkiewicza został uzasadniony apelem 47 sędziów Sądu Rejonowego w Toruniu o odwołanie prezesa sądu z uwagi na podpisanie listy poparcia sędziego Łukasza Piebiaka, kandudyjącego do Krajowej Rady Sądownictwa (nieprawidłowo ukształtowanej ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r.). Kolejnym argumentem podniesionym przez sędziów był brak zaangażowania sędziego Krzysztofa Dąbkiewicza w działania mające na celu poprawę sytuacji w sądzie - czytamy w komunikacie.

- Przeprowadzona przez niego reorganizacja koncentrowała się na pogarszaniu sytuacji i wręcz personalnym nękaniu sędziów, którzy występowali w obronie praworządności, m.in. podejmował próby przenoszenia wybranych sędziów do innych pionów orzeczniczych bez merytorycznego i formalnego uzasadnienia - dodają przedstawiciele MS na oficjalnej stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Quiz o Tadeuszu Rydzyku. Komplet punktów tylko dla znawców ojca dyrektora Pytanie 1 z 15 Do jakiego zakonu należy ojciec Tadeusz Rydzyk? jezuitów redemptorystów paulinów Dalej