Teraz jest najlepszy moment na turnus. Kuracjusze nie korzystają, a szkoda!

Wiele osób uważa, że lato to najlepszy czas na turnus w sanatorium, ale zima może być równie korzystna.

Zimą w sanatoriach jest mniej tłoczno, co zapewnia większy spokój, a ceny mogą być niższe.

Mniejsza liczba kuracjuszy oznacza łatwiejszy dostęp do zabiegów i możliwość udziału w jarmarkach bożonarodzeniowych.

Kiedy najlepiej na turnus do sanatorium?

Sanatoria od lat cieszą się niesłabnącą popularnością jako miejsca, w których można zadbać o zdrowie oraz odzyskać siły. Turnusy rehabilitacyjne łączą profesjonalną opiekę medyczną, zabiegi i codzienną porcję ruchu, tworząc kompleksową terapię dopasowaną do potrzeb kuracjuszy. Choć wiele osób kojarzy takie wyjazdy głównie z sezonem letnim, coraz częściej docenia się uroki wyjazdów poza szczytem, kiedy jest ciszej, spokojniej i bardziej kameralnie. Szczególnie zimą, gdy panujące warunki i mniejszy tłok potrafią zamienić sanatoryjny turnus w naprawdę wyjątkowy i niezwykle korzystny dla zdrowia pobyt.

Turnus zimowy w sanatorium

Choć mogłoby się wydawać, że turnus w sanatorium na zimę jest złym pomysłem, to nic bardziej mylnego. Okazuje się, że to właśnie ten okres w roku jest idealnym na wyjazdy tego typu - dlaczego? Zimą w miejscowościach uzdrowiskowych jest o wiele mniejszy tłok, więc można liczyć na relaks w ciszy i spokoju. Dodatkowo, jeśli kuracjusz wybywa na turnus prywatnie, to właśnie zimą pobyt może być nieco tańszy, niżeli w sezonie wysokim. Wyjazd na przełomie grudnia i lutego oznacza także łatwiejszy dostęp do zabiegów, co przekłada się na większy komfort i skuteczność terapii.

Najlepsze polskie uzdrowiska

Jarmarki bożonarodzeniowe w uzdrowiskach

Grudniowy wyjazd na turnus do sanatorium to nie tylko czas na zabiegi i regenerację, ale też okazja do poczucia świątecznej atmosfery. W wielu polskich uzdrowiskach w tym okresie organizowane są jarmarki bożonarodzeniowe, gdzie można posmakować regionalnych przysmaków, kupić rękodzieło i poczuć magię świąt. Kuracjusze, którzy spędzają turnus w grudniu, często mają więc szansę wybrać się na takie wydarzenia bez konieczności dalszych podróży - wystarczy krótki spacer po mieście.

Jarmark świąteczny odbędzie się m.in. w słynnym Ciechocinku. Niestety będzie on krótki, bowiem zacznie się 13 grudnia, a zakończy już 14. Jeśli jednak będziecie wówczas w mieście, polecamy wybrać się na krótki spacer i wizytę kultowego deptaku sław, ponieważ to właśnie tam odbywać się będzie całe wydarzenie.