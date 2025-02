Turnus uzdrowiskowy za granicą. Kuracjusze mogą otrzymać dopłaty!

Autor:

Czy można jechać do sanatorium za granicą? Kuracjusze nie mają o tym pojęcia!

Tak jak wspominaliśmy, wyjazdy do uzdrowisk cieszą się popularnością. Coraz więcej osób z chęcią korzysta z możliwości odbycia turnusu z ramienia Narodowego Funduszu Zdrowia. Najczęściej kuracjusze na leczenie udają się do takich miejscowości jak Ciechocinek, Świeradów-Zdrój czy Krynica-Zdrój, bowiem to lokalizacje kultowe od lat. Co ciekawe, zdarza się także, iż polscy kuracjusze na turnusy wybywają poza granicę naszego kraju, bowiem wyjazd do sanatorium za granicę z ramienia NFZ jest możliwy!

Jeżeli chcesz leczyć się poza granicami Polski i uzyskać finansowanie tego leczenia z NFZ, to musisz uzyskać zgodę Prezesa NFZ. Zgoda na takie leczenie jest wydawana w formie decyzji administracyjnej – przed rozpoczęciem leczenia - czytamy na portalu nfz.gov.pl.

Jak wyjechać do sanatorium za granicą na NFZ?

Wyjazd do sanatorium poza granicę Polski jest możliwy i zgodnie z informacjami podanymi na portalu gazetaprawna.pl, można zorganizować go na dwa sposoby:

Samodzielnie, wówczas, gdy mamy niezbędne dokumenty, sami wybieramy sanatorium, organizujemy transport i płacimy za koszty pobytu oraz leczenia. Z pomocą biura podróży, które zajmuje się organizacją turnusów sanatoryjnych za granicą, a pacjent ponosi koszty.

W pierwszym i drugim przypadku, chcąc uzyskać dopłatę, należy sprawdzić, czy dany ośrodek spełnia wymagania NFZ dotyczące refundacji.

Czy NFZ pokrywa leczenie za granicą?

Wyjazd do zagranicznego sanatorium w ramach NFZ jest możliwy, lecz o refundację pacjent może ubiegać się dopiero po powrocie. Oznacza to więc, iż kuracjusz musi na początku opłacić wszystko z własnej kieszeni, a dopiero po czasie może starać się o dopłatę. Co ważne, owa refundacja dotyczy tylko tych wydatków, które byłyby finansowane przez NFZ w kraju. Dodatkowo należy również pamiętać, że wniosek o zwrot kosztów musimy złożyć w ciągu 6 miesięcy od zakończenia leczenia oraz - co ważne - możemy go składać do NFZ tylko wtedy, gdy przebywaliśmy w kraju należącym do UE/EFTA. Zazwyczaj NFZ zwraca koszty do wysokości odpowiadającej leczeniu w Polsce więc około 3700 zł.

