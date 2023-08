Toruń doczeka się trzeciego mostu drogowego. Przełomowy moment

Jaki będzie trzeci most drogowy w Toruniu? Nie powinniśmy się spodziewać tak efektownej konstrukcji, jak w przypadku mostu im. gen. Elżbiety Zawackiej. - Jest to inwestycja przyszłości, ale bardzo potrzebna. Miasto chce się już do niej przygotować - zabezpieczyć dokumentacyjnie i w momencie kiedy będą środki, przystąpić do realizacji - wyjaśnia Ireneusz Makowski, dyrektor MZD w Toruniu.

Trzeci most przetnie Wisłę na wysokości Szosy Okrężnej w Toruniu. Miasto planuje, że zachodnia trasa mostowa będzie drogą jednojezdniową z dwoma węzłami łączącymi Szosę Okrężną z drogą wojewódzką nr 273 w Małej Nieszawce oraz drogą krajową nr 15. - Szczegółami tych rozwiązań zajmie się przyszły projektant, który przedstawi też wizualizacje nowego mostu. Przyszły wykonawca będzie miał niecałe dwa lata (21 miesięcy) na przygotowanie niezbędnej dokumentacji - informuje nas Agnieszka Kobus-Pęńsko z toruńskiego MZD.

Rzeczniczka Miejskiego Zarządu Dróg podaje w komunikacie, że opracowaniem studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego oraz koncepcji mostu przez Wisłę wraz z układem drogowym budowy zachodniej przeprawy mostowej w Toruniu zainteresowane są firmy z Poznania, Gliwic, Warszawy, Kartuz i Rzeszowa. Najtańszą ofertę wyceniono na 2.952.000,00 zł. Złożyło ją konsorcjum w składzie: Zakład Nowych Technologii i Wdrożeń „INMOST-PROJEKT” Sp. z o.o. i Zakład Usługowo-Projektowy „Mostex” Tadeusz Stefanowski. Druga, co do wartości oferta na kwotę 2.983.980,00 zł, została złożona przez firmę Sweco Polska Sp. z o.o.

- Najdroższa okazała się oferta konsorcjum firm: CertusVia Sp. z o.o. i firmy Trasal Sp. z o.o. z Rzeszowa. Ta ostatnia została skalkulowana na kwotę 4.366.500,00 zł. Obecnie oferty są badane pod kątem formalno-prawnym - przekazuje Kobus-Pęńsko.

O kolejnych etapach prac nad wybudowaniem trzeciego mostu w Toruniu będziemy rzecz jasna informować w naszym serwisie.