Pijani kierowcy postrachem Torunia! 14 osób zatrzymanych, a to dopiero początek

Policjanci z KMP w Toruniu podsumowali długi weekend (7-11 listopada). Te liczby mówią wiele o kierowcach. Niestety, nadal nie brakuje tych, którzy jeżdżą na "podwójnym gazie".

St. sierż. Sebastian Pypczyński z biura prasowego toruńskiej komendy przekazał nam informacje o dwóch wypadkach

Szczegóły w poniższym materiale.

Weekend grozy na drogach Torunia i okolic: 47 kolizji i 2 wypadki

W miniony weekend (7-11 listopada 2025) na drogach Torunia i powiatu toruńskiego doszło do wielu niebezpiecznych zdarzeń. Policja odnotowała aż 47 kolizji i 2 wypadki drogowe. Do pierwszego z nich doszło w piątek, około godziny 15:45 na Szosie Lubickiej w Toruniu. - Funkcjonariusze wstępnie ustalili, że 29-letnia kierująca osobową kią nie ustąpiła pierwszeństwa 50-letniemu rowerzyście, jadącemu po drodze dla rowerów, w wyniku czego doszło do zderzenia - informuje mł. asp. Sebastian Pypczyński. Policja wyjaśnia dokładne przyczyny i okoliczności tego wypadku.

Kolejne zdarzenie miało miejsce w poniedziałek (10 listopada) krótko po godzinie 16:30 w miejscowości Grabowiec (gmina Lubicz). Wstępne ustalenia wskazują, że 40-letni kierowca skody nie ustąpił pierwszeństwa pieszemu, potrącając 45-latka przechodzącego przez przejście dla pieszych. W tej sprawie prowadzone jest postępowanie przygotowawcze.

Pijani za kółkiem - prawdziwa plaga. Policja zatrzymała aż 14 osób!

Niestety, to nie koniec złych wiadomości z toruńskich dróg. W ciągu minionego weekendu policja zatrzymała aż 14 kierowców, którzy zdecydowali się prowadzić pojazdy pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. - Pamiętajmy, że prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego to przestępstwo, za które grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności - przypominają funkcjonariusze.

Policja apeluje do wszystkich uczestników ruchu drogowego o rozwagę i ostrożność. Mł. asp. Sebastian Pypczyński podkreśla, że na drodze odpowiadamy nie tylko za swoje bezpieczeństwo, ale również za bezpieczeństwo innych.

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym profilu na Facebooku oraz na mailu - [email protected].